Відновлення Бочковського на посаді глави ДСНС оскаржать у касаційному суді

МВС і Мін'юст готують касаційні скарги на рішення Київського апеляційного адмінсуду

Відновлення Сергія Бочковського на посаді голови Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) 9 серпня буде оскаржено в касаційному порядку. Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ (МВС).

Повідомляється, що МВС, а також Міністерство юстиції України готують касаційні скарги на рішення Київського апеляційного адміністративного суду, який залишив у силі рішення суду першої інстанції про відновлення Бочковського на посаді глави ДСНС.

Нагадаємо, 7 серпня Апеляційний адміністративний суд Києва ухвалив рішення про поновлення на посаді начальника Державної служби України з надзвичайних ситуацій Бочковського.

26 червня повідомлялося, що Бочковскому почали виплачувати зарплату. Крім того, адвокат заявив, що за рішенням суду, Бочковскому повинні виплатити близько 500 тис. гривень "за вимушений прогул".

Як відомо, у квітні поточного року Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Бочковського і відновив його на посаді глави ДСНС. Таким чином, суд скасував розпорядження Кабінету міністрів України про звільнення Бочковського.

У квітні 2014 року уряд призначив Бочковського головою Державної служби України з надзвичайних ситуацій розпорядженням від 23 квітня 2014 року № 412-р. У березні 2015 року Бочковський (на той момент глава ДСНС) і його заступник були арештовані прямо у ході засідання Кабміну. Екс-чиновників підозрюють у використанні службового становища і нанесенні шкоди державі у більш ніж 6,5 млн гривень.

У березні 2016 року в Шевченківському райсуді Києва Бочковскому та його заступнику Василю Стоєцькому зачитали обвинувальний висновок. "У Бочковського кілька епізодів неправомірної вигоди, зловживання владою, службове підроблення. У Стоєцького в свою чергу теж кілька епізодів замаху на вимагання неправомірної вигоди і зловживання владою", - пояснював прокурор ГПУ Олександр Цилюрик.