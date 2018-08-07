Суд залишив у силі рішення про відновлення Бочковського на посаді глави ДСНС

Також Бочковскому повинні виплатити півмільйона гривень заробітної плати

Апеляційний адміністративний суд Києва прийняв рішення про відновлення на посаді начальника Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) Сергія Бочковського. Про це повідомляє 112-Україна.

Адвокатів Бочковського повідомив, що екс-чиновник може вийти на роботу або сьогодні ввечері, або завтра вранці.

Крім того, суд постановив компенсувати Бочковскому всю його зарплату за період з березня 2015 року, а це понад 500 тис. гривень.

Нагадаємо, 26 червня повідомлялося, що Бочковскому почали виплачувати зарплату. Крім того, адвокат заявив, що за рішенням суду, Бочковскому повинні виплатити близько 500 тис. гривень "за вимушений прогул".

Як відомо, у квітні поточного року Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Бочковського і відновив його на посаді глави ДСНС. Таким чином, суд скасував розпорядження Кабінету міністрів України про звільнення Бочковського.

У квітні 2014 року уряд призначив Бочковського головою Державної служби України з надзвичайних ситуацій розпорядженням від 23 квітня 2014 року № 412-р В березні 2015 року Бочковський (на той момент глава ДСНС) і його заступник були арештовані прямо у ході засідання Кабміну. Екс-чиновників підозрюють у використанні службового становища і нанесенні шкоди державі у більш ніж 6,5 млн гривень.