Новітня зброя Китаю "засвітилися" в мережі перед масштабним парадом (фото)

Китай має намір влаштувати масштабний військовий парад 3 вересня, де продемонструє свої останні протикорабельні ракети, бойові дрони та балістичні ракети з ядерним потенціалом. Пекін хоче не лише показати військову міць, а й привернути увагу потенційних міжнародних покупців.

Супутникові знімки Airbus від 9 серпня вже показали десятки бронетранспортерів, систем ППО, артилерійських установок та крилатих ракет на майданчику для параду.

Передові технології для стримування США

За словами Тяньрана Сюя, старшого аналітика безпекового центру, нові системи Народно-визвольної армії оснащені передовими гіперзвуковими технологіями. Вони підвищують шанси на подолання корабельних систем ППО та очевидно створені для стримування ВМС США у Західній частині Тихого океану.

"Мета - перемога у високотехнологічній та інтенсивній війні. Мало які країни розробили стільки протикорабельних ракет для всіх можливих сценаріїв", - пояснює аналітик.

Парад як політична подія

Заходи приурочені до 80-річчя закінчення Другої світової війни стануть однією з ключових подій у політичному календарі президента Сі Цзіньпіна. Він перебуватиме у центрі активностей на площі Тяньаньмень, демонструючи силу Китаю.

Парад пройде одразу після саміту у Тяньцзіні, де Сі Цзіньпін зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним, прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді та іншими лідерами.

Фото: супутниковий знімок від 25 серпня, на якому показано майданчик для проведення китайського військового параду в передмісті Пекіна (Pléiades Neo/Airbus DS)

"Вірні крилаті напарники"

Серед озброєння помітні ударні та розвідувальні дрони, які, за даними супутникових знімків, транспортуються через Пекін. Це включає системи "вірні крилаті напарники", що здатні працювати разом з екіпажними винищувачами.

У 2021 році Китай представив прототип стелс-дрона Feihong FH-97 - перший бойовий дрон країни, готовий до бойового застосування. За даними агенції Janes, системи "вірних крилатих напарників" здатні множити можливості зброї, сенсорів та електронної боротьби.

Для порівняння, США розробляють власну програму Collaborative Combat Aircraft Військово-повітряних сил із бюджетом 490 млн доларів у 2024 році.

У мережі також публікують фото військової техніки, яку покажуть на параді.

Модернізація армії

Китай активно інвестує у модернізацію військ. Країна займає четверте місце у світі за експортом озброєнь, проте її клієнти здебільшого країни з обмеженим бюджетом, як Пакистан. У травні він застосував китайські J-10C і ракети PL-15 для збиття п’яти індійських винищувачів, що підняло акції китайських оборонних компаній.

Пекін є одним із лідерів у розробці гіперзвукових ракет, що надто швидкі та маневрені для традиційних систем ППО. Ця технологія стала ключовим елементом змагання між США та союзом Китай-Росія. Україна повідомляла, що Росія застосовувала такі ракети проти неї у 2024 році.