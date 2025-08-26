RU

Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Новейшее оружие Китая "засветилось" в сети перед масштабным парадом (фото)

Фото: спутниковые снимки новейшего китайского оружия (bloomberg.com/news)
Автор: РБК-Украина

Во время предстоящего военного парада Китай готовится продемонстрировать новейшие противокорабельные ракеты, боевые дроны и баллистические ракеты с ядерными возможностями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Китай намерен устроить масштабный военный парад 3 сентября, где продемонстрирует свои последние противокорабельные ракеты, боевые дроны и баллистические ракеты с ядерным потенциалом. Пекин хочет не только показать военную мощь, но и привлечь внимание потенциальных международных покупателей.

Спутниковые снимки Airbus от 9 августа уже показали десятки бронетранспортеров, систем ПВО, артиллерийских установок и крылатых ракет на площадке для парада.

Передовые технологии для сдерживания США

По словам Тяньрана Сюя, старшего аналитика центра безопасности, новые системы Народно-освободительной армии оснащены передовыми гиперзвуковыми технологиями. Они повышают шансы на преодоление корабельных систем ПВО и очевидно созданы для сдерживания ВМС США в Западной части Тихого океана.

"Цель - победа в высокотехнологичной и интенсивной войне. Мало какие страны разработали столько противокорабельных ракет для всех возможных сценариев", - объясняет аналитик.

Парад как политическое событие

Мероприятия, приуроченные к 80-летию окончания Второй мировой войны, станут одним из ключевых событий в политическом календаре президента Си Цзиньпина. Он будет находиться в центре активностей на площади Тяньаньмэнь, демонстрируя силу Китая.

Парад пройдет сразу после саммита в Тяньцзине, где Си Цзиньпин встретится с российским диктатором Владимиром Путиным, премьер-министром Индии Нарендрой Моди и другими лидерами.

Фото: спутниковый снимок от 25 августа, на котором показана площадка для проведения китайского военного парада в пригороде Пекина (Pléiades Neo/Airbus DS)

"Верные крылатые напарники"

Среди вооружения заметны ударные и разведывательные дроны, которые, по данным спутниковых снимков, транспортируются через Пекин. Это включает системы "верные крылатые напарники", способные работать вместе с экипажными истребителями.

В 2021 году Китай представил прототип стелс-дрона Feihong FH-97 - первый боевой дрон страны, готовый к боевому применению. По данным агентства Janes, системы "верных крылатых напарников" способны умножать возможности оружия, сенсоров и электронной борьбы.

Для сравнения, США разрабатывают собственную программу Collaborative Combat Aircraft Военно-воздушных сил с бюджетом 490 млн долларов в 2024 году.

В сети также публикуют фото военной техники, которую покажут на параде.

Модернизация армии

Китай активно инвестирует в модернизацию войск. Страна занимает четвертое место в мире по экспорту вооружений, однако ее клиенты в основном страны с ограниченным бюджетом, как Пакистан. В мае он применил китайские J-10C и ракеты PL-15 для сбития пяти индийских истребителей, что подняло акции китайских оборонных компаний.

Пекин является одним из лидеров в разработке гиперзвуковых ракет, которые слишком быстрые и маневренные для традиционных систем ПВО. Эта технология стала ключевым элементом соревнования между США и союзом Китай-Россия. Украина сообщала, что Россия применяла такие ракеты против нее в 2024 году.

 

Китай демонстрирует силу

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Пекине 3 сентября состоится церемония "День Победы" на площади Тяньаньмэнь. Она продлится около 70 минут под руководством лидера Китая Си Цзиньпина. Мероприятие станет вторым парадом с 2015 года в честь официальной капитуляции японских войск в 1945 году.

Напомним, Китай значительно ускорил темпы модернизации и расширения своего ядерного арсенала. Пекин разворачивает наиболее масштабное наращивание стратегических возможностей за последние десятилетия.

Там между тем власти Китая неоднократно заявляли, что не исключают применения силы для "воссоединения" с Тайванем.

Так, 8 августа Тайвань зафиксировал почти 60 самолетов и 10 кораблей Китая вблизи острова.

