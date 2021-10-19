После блокирования боевиками ОБСЕ возобновила патрулирование с базы в Горловке

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на патрульной базе в оккупированной Горловке возобновила свою деятельность. Это произошло после того, как боевики решили снять блокаду.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ.
"В 15:40 18 октября команда Миссии отметила, что ранее зафиксированные навесной замок и цепь убрали с автомобильных ворот передовой патрульной базы (ППБ) Миссии в н. п. Горловка (неподконтрольный правительству, 39 км к северо-востоку от Донецка) и что эти ворота были открыты", - говорится в отчете.
Как проинформировали в ОБСЕ, перед зданием базы наблюдатели видели ранее установленную палатку, однако не зафиксировали людей и транспортных средств поблизости.
Таким образом, команда СММ покинула ППБ миссии для осуществления патрулирования и вернулась в 16:03.
Напомним, ранее сообщалось, что ОБСЕ приостановила наблюдательную миссию на Донбассе из-за того, что ее представителей заблокировали в Донецке и Горловке.
После чего, Украинская делегация в ТКГ отреагировала на это, отметив, что рассматривают действия оккупантов, которые блокируют работу членов миссии ОБСЕ на Донбассе, как системный подрыв полномочия Миссии.
В МИД Украины расценивают эту ситуацию как попытку раздуть вооруженный конфликт.
Впоследствии стало известно, что оккупанты перестали блокировать работу миссии ОБСЕ в Горловке.