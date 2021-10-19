После блокирования боевиками ОБСЕ возобновила патрулирование с базы в Горловке

"В 15:40 18 октября команда Миссии отметила, что ранее зафиксированные навесной замок и цепь убрали с автомобильных ворот передовой патрульной базы (ППБ) Миссии в н. п. Горловка (неподконтрольный правительству, 39 км к северо-востоку от Донецка) и что эти ворота были открыты", - говорится в отчете.

Как проинформировали в ОБСЕ, перед зданием базы наблюдатели видели ранее установленную палатку, однако не зафиксировали людей и транспортных средств поблизости.

Таким образом, команда СММ покинула ППБ миссии для осуществления патрулирования и вернулась в 16:03.