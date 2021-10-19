Після блокування бойовиками ОБСЄ відновила патрулювання з бази в Горлівці

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ на патрульній базі в окупованій Горлівці відновила свою діяльність. Це сталося після того, як бойовики вирішили зняти блокаду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт СММ ОБСЄ.
"О 15:40 18 жовтня команда Місії зазначила, що раніше зафіксовані навісний замок і ланцюг прибрали з автомобільних воріт передової патрульної бази (ППБ) Місії в н. п. Горлівка (непідконтрольний уряду, 39 км на північний схід від Донецька) і що ці ворота були відкриті", - йдеться в звіті.
Як проінформували в ОБСЄ, перед будівлею бази спостерігачі бачили раніше встановлений намет, однак не зафіксували людей і транспортних засобів поблизу.
Таким чином, команда СММ покинула ППБ Місії для здійснення патрулювання і повернулася о 16:03.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ОБСЄ призупинила спостережну місію на Донбасі через те, що її представників заблокували в Донецьку та Горлівці.
Після чого, Українська делегація в ТКГ відреагувала на це, зазначивши, що розглядають дії окупантів, які блокують роботу членів місії ОБСЄ на Донбасі, як системний підрив повноваження Місії.
В МЗС України розцінюють цю ситуацію як спробу роздмухати збройний конфлікт.
Згодом стало відомо, що окупанти перестали блокувати роботу місії ОБСЄ в Горлівці.