Після блокування бойовиками ОБСЄ відновила патрулювання з бази в Горлівці

"О 15:40 18 жовтня команда Місії зазначила, що раніше зафіксовані навісний замок і ланцюг прибрали з автомобільних воріт передової патрульної бази (ППБ) Місії в н. п. Горлівка (непідконтрольний уряду, 39 км на північний схід від Донецька) і що ці ворота були відкриті", - йдеться в звіті.

Як проінформували в ОБСЄ, перед будівлею бази спостерігачі бачили раніше встановлений намет, однак не зафіксували людей і транспортних засобів поблизу.

Таким чином, команда СММ покинула ППБ Місії для здійснення патрулювання і повернулася о 16:03.