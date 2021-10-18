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Блокирование работы ОБСЕ на Донбассе: в ТКГ отреагировали на действия боевиков

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Донбасс, Понедельник 18 октября 2021 09:50
Блокирование работы ОБСЕ на Донбассе: в ТКГ отреагировали на действия боевиков Фото: спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович (facebook.com/assistantschool)
Автор: Дмитрий Левицкий

Трехсторонняя контактная группа по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины рассматривает действия оккупантов, которые блокируют работу членов миссии ОБСЕ на Донбассе, как системный подрыв полномочия Миссии. Вместе с тем ОБСЕ констатировало угрозу своим патрулям.

Об этом рассказал спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в комментарии РБК-Украина.

"Двое суток их базы (ОБСЕ-ред.) в Донецке и Горловке были блокированы. Вчера попытались выезжать, не пустили. Украинская делегация рассматривает эти действия, как системный подрыв полномочия Миссии", - отметил Арестович.

По его словам, в совокупности с непродлением мандата миссии ОБСЕ на российских пограничных пунктах перехода Донецк и Гуково, данные действия РФ в ТКГ расценивают, как последовательную и сознательную политику, направленную на вытеснение ОБСЕ с оккупированных территорий, что является грубым подрывом системы безопасности в Европе.

Арестович отметил, что Украинская делегация в ТКГ находится в постоянном контакте с постоянным представительством ОБСЕ в Вене и СММ ОБСЕ.

"Еще раз подчеркиваем, что деятельность СММ ОБСЕ мы рассматриваем как основу беспристрастного мониторинга ситуации в районе вооруженного конфликта на востоке Украины и отдаем должное Миссии как силе, способствующей диалогу между его сторонами, Украина и РФ" , - добавил Арестович.

Напомним, ОБСЕ приостановила свою миссию по мониторингу на Донбассе по соображениям безопасности, поскольку уже несколько дней под гостиницей, где проживают члены миссии ОБСЕ, проходит "акция протеста" оккупантов.

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