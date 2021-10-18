Блокирование работы ОБСЕ на Донбассе: в ТКГ отреагировали на действия боевиков
Трехсторонняя контактная группа по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины рассматривает действия оккупантов, которые блокируют работу членов миссии ОБСЕ на Донбассе, как системный подрыв полномочия Миссии. Вместе с тем ОБСЕ констатировало угрозу своим патрулям.
Об этом рассказал спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в комментарии РБК-Украина.
"Двое суток их базы (ОБСЕ-ред.) в Донецке и Горловке были блокированы. Вчера попытались выезжать, не пустили. Украинская делегация рассматривает эти действия, как системный подрыв полномочия Миссии", - отметил Арестович.
По его словам, в совокупности с непродлением мандата миссии ОБСЕ на российских пограничных пунктах перехода Донецк и Гуково, данные действия РФ в ТКГ расценивают, как последовательную и сознательную политику, направленную на вытеснение ОБСЕ с оккупированных территорий, что является грубым подрывом системы безопасности в Европе.
Арестович отметил, что Украинская делегация в ТКГ находится в постоянном контакте с постоянным представительством ОБСЕ в Вене и СММ ОБСЕ.
"Еще раз подчеркиваем, что деятельность СММ ОБСЕ мы рассматриваем как основу беспристрастного мониторинга ситуации в районе вооруженного конфликта на востоке Украины и отдаем должное Миссии как силе, способствующей диалогу между его сторонами, Украина и РФ" , - добавил Арестович.
Напомним, ОБСЕ приостановила свою миссию по мониторингу на Донбассе по соображениям безопасности, поскольку уже несколько дней под гостиницей, где проживают члены миссии ОБСЕ, проходит "акция протеста" оккупантов.