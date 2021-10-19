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После блокирования боевиками ОБСЕ возобновила патрулирование с базы в Горловке

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Горловка, Вторник 19 октября 2021 08:59
После блокирования боевиками ОБСЕ возобновила патрулирование с базы в Горловке Фото: ОБСЕ возобновила патрулирование с базы в Горловке (twitter.com/osce_smm)
Автор: Мария Кучерявец

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на патрульной базе в оккупированной Горловке возобновила свою деятельность. Это произошло после того, как боевики решили снять блокаду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ.

"В 15:40 18 октября команда Миссии отметила, что ранее зафиксированные навесной замок и цепь убрали с автомобильных ворот передовой патрульной базы (ППБ) Миссии в н. п. Горловка (неподконтрольный правительству, 39 км к северо-востоку от Донецка) и что эти ворота были открыты", - говорится в отчете.

Как проинформировали в ОБСЕ, перед зданием базы наблюдатели видели ранее установленную палатку, однако не зафиксировали людей и транспортных средств поблизости.

Таким образом, команда СММ покинула ППБ миссии для осуществления патрулирования и вернулась в 16:03.

Напомним, ранее сообщалось, что ОБСЕ приостановила наблюдательную миссию на Донбассе из-за того, что ее представителей заблокировали в Донецке и Горловке.

После чего, Украинская делегация в ТКГ отреагировала на это, отметив, что рассматривают действия оккупантов, которые блокируют работу членов миссии ОБСЕ на Донбассе, как системный подрыв полномочия Миссии.

В МИД Украины расценивают эту ситуацию как попытку раздуть вооруженный конфликт.

Впоследствии стало известно, что оккупанты перестали блокировать работу миссии ОБСЕ в Горловке.

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