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Після блокування бойовиками ОБСЄ відновила патрулювання з бази в Горлівці

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Горлівка, Вівторок 19 жовтня 2021 08:59
Після блокування бойовиками ОБСЄ відновила патрулювання з бази в Горлівці Фото: ОБСЄ відновила патрулювання з бази в Горлівці (twitter.com/osce_smm)
Автор: Марія Кучерявець

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ на патрульній базі в окупованій Горлівці відновила свою діяльність. Це сталося після того, як бойовики вирішили зняти блокаду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт СММ ОБСЄ.

"О 15:40 18 жовтня команда Місії зазначила, що раніше зафіксовані навісний замок і ланцюг прибрали з автомобільних воріт передової патрульної бази (ППБ) Місії в н. п. Горлівка (непідконтрольний уряду, 39 км на північний схід від Донецька) і що ці ворота були відкриті", - йдеться в звіті.

Як проінформували в ОБСЄ, перед будівлею бази спостерігачі бачили раніше встановлений намет, однак не зафіксували людей і транспортних засобів поблизу.

Таким чином, команда СММ покинула ППБ Місії для здійснення патрулювання і повернулася о 16:03.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ОБСЄ призупинила спостережну місію на Донбасі через те, що її представників заблокували в Донецьку та Горлівці.

Після чого, Українська делегація в ТКГ відреагувала на це, зазначивши, що розглядають дії окупантів, які блокують роботу членів місії ОБСЄ на Донбасі, як системний підрив повноваження Місії.

В МЗС України розцінюють цю ситуацію як спробу роздмухати збройний конфлікт.

Згодом стало відомо, що окупанти перестали блокувати роботу місії ОБСЄ в Горлівці.

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