Після блокування бойовиками ОБСЄ відновила патрулювання з бази в Горлівці

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ на патрульній базі в окупованій Горлівці відновила свою діяльність. Це сталося після того, як бойовики вирішили зняти блокаду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт СММ ОБСЄ.