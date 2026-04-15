Блокада Трампа в дії: в Ірану залишились лічені дні до зупинки видобутку нафти

Згідно з даними супутникового моніторингу компанії Kayrros, іранські резервуари для зберігання нафти, яку не вдається експортувати, наразі заповнені на 51%. При поточному рівні експорту у 1,8 мільйона барелів на добу вільного місця вистачить приблизно на 16 днів видобутку.

Якщо експорт буде перекрито, країна швидко досягне критичної межі запасів у 92 мільйони барелів. Цей антирекорд був зафіксований лише один раз - під час пандемії Covid-19 у 2020 році.

Прогнози та стратегія Тегерана

Керівник напряму геополітики компанії Energy Aspects Річард Бронз вважає, що у разі зупинки експорту Тегеран продовжуватиме видобуток ще 10-15 днів. Після цього країні доведеться обмежувати виробництво на кількох родовищах.

Він додав, що останніми днями в затоку зайшла звична кількість танкерів для завантаження на нафтових терміналах Ірану. Це дає Тегерану можливість зберігати додаткові обсяги нафти на борту суден.

Упродовж усього конфлікту Іран щодня завантажував в експортному хабі на острові Харк один або два супертанкери. Кожен з них здатен перевозити 2 мільйони барелів.

Блокада Ормузької протоки США

Нагадаємо, блокада Ормузької протоки США була введена в понеділок, 13 квітня, за наказом американського президента Дональда Трампа після зриву мирних переговорів між Вашингтоном та Тегераном.

За словами Трампа, порушників, які наблизяться до блокади, буде ліквідовано. Він також заявив, що військово-морські сили Ірану "лежать на дні моря", а 158 кораблів Тегерану повністю знищені.