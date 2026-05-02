Блокада США в Оманській затоці скоротила дохід Ірану від нафти на 4,8 млрд доларів, - Axios

Як пише видання, блокада є найважливішим важелем тиску, який має у своєму розпорядженні президент США Дональд Трамп для ведення переговорів і припинення війни з Іраном.

І Пентагон, зі свого боку, прагне підкреслити вплив блокади в словниках, коли мирні переговори то поновлюються, то припиняються.

Скільки грошей втратив Іран

За словами представників Пентагону, з моменту початку блокади, 13 квітня, війська США перенаправили понад 40 суден, які намагалися прорватися через блокаду, перевозячи нафту та інші контрабандні товари.

Загалом 31 танкер із 53 млн барелів іранської нафти "застрягли в Перській затоці", а загальна вартість становить щонайменше 4,8 млрд доларів. Причому США конфіскували два судна.

Axios пише, що через неможливість заправляти нові танкери нафтою, оскільки наземні сховища переповнені, Іран почав використовувати старі танкери як плавучі сховища.

Іран намагається обходити блокаду

Джерела видання повідомили, що деякі танкери обирають "більш дорогий і довгий маршрут для доставки нафти в Китай через побоювання морського перехоплення з боку США.

Зокрема, співзасновник TankerTrackers Самір Мадані заявив, що великий іранський нафтовий танкер під назвою "HUGE" показав, як уникнути перехоплення з боку США.

Відомо, що судно рухалося вздовж берегів Пакистану та Індії дорогою до відносно безпечної гавані Малаккської протоки в Малайзії, де нафту зазвичай перевантажують на інші судна, які прямують до Китаю.

За словами Мадані, в якийсь момент іранські танкери, які перебувають під блокадою, можуть спробувати здійснити масштабну "втечу".

"Я думаю, іранці чекатимуть слушного моменту для організації раптової "Великої втечі", щойно створять ще більше складів поблизу кордону з Пакистаном", - сказав він.

Суть блокади США

Зазначимо, що на даному етапі конфлікту обидві сторони використовують блокади для нанесення економічної шкоди. Іран заблокував Ормузьку протоку, перешкоджаючи проходу суден, на що США відповіли блокадою в Оманській затоці.

Суть кампанії тиску з боку США полягає в тому, щоб змусити Іран вичерпати свої потужності зі зберігання нафти, що призведе до зупинки роботи нафтових свердловин.

"Ймовірно, їм залишилося кілька тижнів, а можливо, і місяць, до того, як запаси місця для зберігання закінчаться", - сказав виданню аналітик Eurasia Group Грегорі Брю.