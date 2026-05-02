Блокада США в Оманском заливе сократила доход Ирана от нефти на 4,8 млрд долларов, - Axios

Пентагон оценил, что блокада США в Оманском заливе лишила Иран почти 5 млрд доходов от нефти, что оказало беспрецедентное давление на правительства Тегерана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios .

Как пишет издание, блокада является важнейшим рычагом давления, которым располагает президент США Дональд Трамп для ведения переговоров и прекращении войны с Ираном.

И Пентагон в свою очередь, стремиться подчеркнуть влияние блокады в словарях, когда мирные переговоры то возобновляются, то приостанавливаются.

Сколько денег потерял Иран

По словам представителей Пентагона, с момента начала блокады, 13 апреля, войска США перенаправили более 40 судов, которые пытались прорваться через блокаду, перевозя нефть и другие контрабандные товары.

В общем сложности 31 танкер с 53 млн баррелей иранской нефти "застряли в Персидском заливе", а общая стоимость составляет не менее 4,8 млрд долларов. Причем США конфисковали два судна.

Axios пишет, что из-за невозможности заправлять новые танкеров нефтью, так как наземные хранилища переполнены, Иран начал использовать старые танкера в качестве плавучих хранилищ.

Иран пытается обходить блокаду

Источники издания сообщили, что некоторые танкеры выбирают "более дорогостоящий и длинный маршрут для доставки нефти в Китай из-за опасений морского перехвата со стороны США.

В частности, соучредитель TankerTrackers Самир Мадани заявил, что крупный иранский нефтяной танкер под названием "HUGE" показал, как избежать перехвата со стороны США.

Известно, что судно двигалось вдоль берегов Пакистана и Индии по пути в относительно безопасную гавань Малаккского пролива в Малайзии, где нефть обычно перегружается на другие суда, которые направляются в Китай.

По словам Мадани, в какой-то момент иранские танкеры, которые находятся под блокадой, могут попытаться совершить масштабный "побег".

"Я думаю, иранцы будут ждать подходящего момента для организации внезапного "Великого побега", как только создадут еще больше складов вблизи границы с Пакистаном", - сказал он.

Суть блокады США

Отметим, что на данном этапе конфликте обе стороны используют блокады для нанесения экономического ущерба. Иран заблокировал Ормузский пролив, препятствуя проходу судов, на что США ответили блокадой в Оманском заливе.

Суть кампании давления со стороны США состоит в том, чтобы заставить Иран исчерпать свои мощности по хранению нефти, что приведет к остановке работы нефтяных скважин.

"Вероятно, им осталось несколько недель, а может быть, и месяц, до того, как запасы места для хранения закончатся", - сказал изданию аналитик Eurasia Group Грегори Брю.