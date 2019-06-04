Европейская солидарность: свежий рейтинг на парламентских выборах 2019

Блок Петра Порошенко (facebook.com/BPP.Solidarnist.official)

На предстоящих выборах в Верховную раду партию готовы поддержать 8,8% украинцев

Блок Петра Порошенко “Солидарность” будет участвовать в парламентских выборах 2019 под новым названием "Европейская солидарность" (ЕС). Свежие рейтинги партии, последние новости, история, деятельность, лидеры политсилы - в материале РБК-Украина.

Рейтинг партии "Европейская солидарность" на парламентских выборах 2019: соцопрос 16-21 мая

По данным соцопроса группы “Рейтинг”, "Европейская солидарность" (Блок Петра Порошенко) имеет высокие шансы пройти в Верховную Раду после выборов 21 июля 2019. За данную партию готовы проголосовать 8,8% респондентов среди тех, кто точно определился с выбором (6,4% среди всех опрошенных).

В общем предвыборном рейтинге у политсилы третье место после “Оппозиционной платформы - За життя” (10,5%) и “Слуги народа” (43,8%).

Рейтинги партий на выборах в Верховную раду 2019 (фото: ratinggroup.ua)

Наибольший процент поддержки ЕС может получить среди жителей западной Украины (10%) и в центральных областях (7%).

В то же время "Европейская солидарность" является лидером антирейтинга среди опрошенных украинцев. На вопрос: “За кого бы вы точно не проголосовали?”, 51,9% указали именно партию “Солидарность”.

Участие в выборах в Верховную Раду IX созыва будет обсуждаться на партийном съезде 31 мая 2019. Об этом заявил Петр Порошенко после инаугурации Владимира Зеленского. Также экс-президент сообщил, что перед его командой стоит задача сформировать на следующие выборы "широкую демократическую коалицию". В новом парламенте политсила готова защищать ценности и достижения, которые отстаивала последние пять лет, в частности, интеграцию Украины в ЕС и НАТО.

На предварительном съезде 22 мая партия получила новое название "Европейская солидарность" с символической аббревиатурой ЕС.

История создания и лидеры партии

В 2000-м году Петром Порошенко была создана фракция “Солидарность”, члены которой позднее объединились в Партию солидарности Украины. В июле того же года 5 партий, поддерживающих президента Л. Кучму (в т.ч. и Партия солидарности), создали союз получивший название “Партия регионов”.

Однако уже в ноябре 2001 года “Солидарность” покинула “Партию регионов”, ее лидером сначала был Михаил Антонюк, а с 15 ноября политсилу возглавил Петр Порошенко.

В 2002 году “Солидарность” принимала участие в выборах ВР в составе блока “Наша Украина, преодолела проходной барьер и получила 23 мандата.

В 2013 году лидером партии стал Юрий Стець. Политсила вошла в состав Объединенной оппозиции “Батькивщина”.

Петр Порошенко (фото: РБК-Украина)

На президентских выборах 2014 года Петр Порошенко выдвигался кандидатом на пост главы государства и одержал победу в первом туре.

27 августа 2014 года председателем партии был избран Юрий Луценко, также изменилось ее название на “Блок Петра Порошенко” (с 27 января 2014-го - Блок Петра Порошенко “Солидарность”). Президент Украины Петр Порошенко стал почетным главой партийного объединения.

Среди ключевых членов партии: Артур Герасимов, Мустафа Джемилев, Ирина Луценко, Алексей Гончаренко, Ирина Геращенко, Ольга Богомолец.

Результаты на парламентских выборах 2014 года

26 октября 2014 года состоялись внеочередные выборы в парламент. БПП объединилась с партией “УДАР” и список политсилы возглавил Виталий Кличко.

По результатам голосования, БПП получил 21,82% и 132 депутатских мандата.

После выборов партия вошла в состав коалиции “Европейская Украина” вместе с “Народным фронтом”, “Самопомощью”, “Батькивщиной”, Радикальной партией.