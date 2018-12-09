ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Блок Пашаняна лидирует на парламентских выборах в Армении

Новости » Политика    09.12.2018 - 22:02
Блок Пашаняна лидирует на парламентских выборах в Армении
Фото: Никола Пашинян (twitter.com/Armenia_on_line)

На втором месте - "Процветающая Армения"

ЦИК Армении опубликовал первые данные о подсчете голосов на парламентских выборах, согласно которым уверенную победу одерживает блок "Мой шаг" исполняющего обязанности главы правительства Николы Пашиняна. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ЦИК Армении.

По итогам подсчета данных с 99 избирательных участков блок "Мой шаг", поддерживающий Пашиняна, поддержали более 65% избирателей.

На втором месте - "Процветающая Армения", за которую проголосовали примерно 11% избирателей.

На третьем месте партия "Дашнакцутюн", у которой чуть больше 10%.

Ранее РБК-Украина писало, что для проведения выборов было открыто 2 тыс. 10 избирательных участков, 479 из которых открыты в столице страны - Ереване.

Напомним, Национальное Собрание Армении на специальном заседании в четверг, 1 ноября, второй раз не избрало председателем правительства единственного претендента - Никола Пашиняна. Согласно Конституции Армении, парламент должен быть распущен, поскольку дважды не избрал главу правительства.

Позже стало известно, что президент Армении Армен Саркисян подписал указ о проведении внеочередных парламентских выборов 9 декабря 2018 года.

В Армении завершились выборы в парламент В Армении проходят внеочередные парламентские выборы
Новости Украины Центральная избирательная комиссияАрмениявыборы
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь