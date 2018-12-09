Блок Пашаняна лидирует на парламентских выборах в Армении

Фото: Никола Пашинян (twitter.com/Armenia_on_line)

На втором месте - "Процветающая Армения"

ЦИК Армении опубликовал первые данные о подсчете голосов на парламентских выборах, согласно которым уверенную победу одерживает блок "Мой шаг" исполняющего обязанности главы правительства Николы Пашиняна. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ЦИК Армении.

По итогам подсчета данных с 99 избирательных участков блок "Мой шаг", поддерживающий Пашиняна, поддержали более 65% избирателей.

На втором месте - "Процветающая Армения", за которую проголосовали примерно 11% избирателей.

На третьем месте партия "Дашнакцутюн", у которой чуть больше 10%.

Ранее РБК-Украина писало, что для проведения выборов было открыто 2 тыс. 10 избирательных участков, 479 из которых открыты в столице страны - Ереване.

Напомним, Национальное Собрание Армении на специальном заседании в четверг, 1 ноября, второй раз не избрало председателем правительства единственного претендента - Никола Пашиняна. Согласно Конституции Армении, парламент должен быть распущен, поскольку дважды не избрал главу правительства.

Позже стало известно, что президент Армении Армен Саркисян подписал указ о проведении внеочередных парламентских выборов 9 декабря 2018 года.