Блок Пашаняна лідирує на парламентських виборах у Вірменії

Фото: Нікола Пашинян (twitter.com/Armenia_on_line)

На другому місці - "Процвітаюча Вірменія"

ЦВК Вірменії опублікував перші дані про підрахунок голосів на парламентських виборах, згідно з яким впевнену перемогу здобуває блок "Мій крок" виконуючого обов'язки глави уряду Ніколи Пашиняна. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ЦВК Вірменії.

За підсумками підрахунку даних з 99 виборчих дільниць блок "Мій крок", що підтримує Пашиняна, підтримали понад 65% виборців.

На другому місці - "Процвітаюча Вірменія", за яку проголосували приблизно 11% виборців.

На третьому місці партія "Дашнакцутюн", у якій трохи більше 10%.

Раніше РБК-Україна писало, що для проведення виборів було відкрито 2 тис. 10 виборчих дільниць, 479 з яких відкриті в столиці країни Єревані.

Нагадаємо, Національні Збори Вірменії на спеціальному засіданні у четвер, 1 листопада, другий раз не обрав головою уряду єдиного претендента - Нікола Пашиняна. Згідно з Конституцією Вірменії, парламент повинен бути розпущений, оскільки двічі не обрав главу уряду.

Пізніше стало відомо, що президент Вірменії Армен Саркісян підписав указ про проведення позачергових парламентських виборів 9 грудня 2018 року.