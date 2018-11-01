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В Армении парламент второй раз не выбрал премьера, будут досрочные выборы

Новости » Политика    01.11.2018 - 14:45
Фото: Никол Пашинян (twitter.com/Armenia_on_line)
Фото: Никол Пашинян (twitter.com/Armenia_on_line)

"За" или "против" кандидатуры Пашиняна никто не проголосовал, воздержались 13 депутатов

Национальное Собрание Армении на специальном заседании в четверг, 1 ноября, второй раз не избрало главой правительства единого претендента - Никола Пашиняна. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на издание Newsam.

Сообщается, что "за" или "против" его кандидатуры никто не проголосовал, воздержались 13 депутатов. При этом для избрания было необходимо 53 голоса.

Отметим, что сам Пашинян ушел в отставку 16 октября, прямо озвучив главную цель - проведение досрочных парламентских выборов в декабре.

Подчеркнем, что согласно Конституции Армении, парламент будет распущен, поскольку дважды не избрал главу правительства.

Указано также, что Пашинян перед заседанием парламента заявил, что внеочередные выборы в Армении состоятся 9 декабря. Однако, официально эта дата еще не утверждена.

Напомним, треть депутатов Национального Собрания Армении 30 октября выдвинула кандидатуру и. о. премьер-министра Никола Пашиняна на пост главы правительства.

Как писало РБК-Украина ранее, на специальном заседании 24 октября парламент Армении не выбрал Пашиняна премьер-министром страны.

Отметим, он 16 октября заявил о своей отставке и принял отставку правительства. В частности, Пашинян заявил о своей отставке после того, как парламентские силы заверили его в отсутствии намерений выдвинуть своего кандидата на кресло главы правительства, а с "Процветающей Арменией" был подписан соответствующий меморандум.

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Новости Украины Армениядосрочные выборыНикол Пашинян
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