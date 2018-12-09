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В Армении завершились выборы в парламент

Новости » Политика    09.12.2018 - 18:56
В Армении завершились выборы в парламент
Фото: выборы в Армении (Vzglyad.az)

В выборах участвовали девять партий и два предвыборных блока

В Армении в воскресенье, 9 декабря, завершились внеочередные парламентские выборы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Армении".

Как сообщается, в выборах участвовали девять партий и два предвыборных блока, в том числе возглавляемая экс-премьером Сержем Саргсяном оппозиционная Республиканская партия.

В ходе голосования в полицию поступило 26 сообщений об избирательных нарушениях, в Следственный комитет - 12 сообщений, которые касаются случаев двойного голосования, нарушения тайны голосования и препятствования голосованию.

Проходной барьер для партий составляет 5%, для блоков - 7%. Парламент будет состоять из 105 депутатов. Для стабильного большинства необходимо получить 54% мест в парламенте.

Ранее РБК-Украина писало, что для проведения выборов было открыто 2 тыс. 10 избирательных участков, 479 из которых открыты в столице страны - Ереване.

Напомним, Национальное Собрание Армении на специальном заседании в четверг, 1 ноября, второй раз не избрало председателем правительства единственного претендента - Никола Пашиняна. Согласно Конституции Армении, парламент должен быть распущен, поскольку дважды не избрал главу правительства.

Позже стало известно, что президент Армении Армен Саркисян подписал указ о проведении внеочередных парламентских выборов 9 декабря 2018 года.

 

В Армении проходят внеочередные парламентские выборы
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