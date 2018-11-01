Внеочередные парламентские выборы в Армении состоятся 9 декабря

Фото: Армен Саркисян (flickr.com-ewinstitute)

Президент Армении подписал указ о проведении внеочередных парламентских выборов

Президент Армении Армен Саркисян в четверг, 1 ноября, подписал указ о проведении внеочередных парламентских выборов 9 декабря 2018 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опубликованный на сайте президента Армении документ.

"Учитывая роспуск парламента Армении силой закона, назначить внеочередные выборы Национального Собрания Армении 9 декабря", - говорится в указе президента Армении.

Напомним, сегодня Национальное Собрание Армении на специальном заседании второй раз не избрало главой правительства единого претендента - Никола Пашиняна.

Отметим, треть депутатов Национального Собрания Армении 30 октября выдвинула кандидатуру и. о. премьер-министра Никола Пашиняна на пост главы правительства. Как писало РБК-Украина ранее, на специальном заседании 24 октября парламент Армении не выбрал Пашиняна премьер-министром страны.

Отметим, он 16 октября заявил о своей отставке и принял отставку правительства. В частности, Пашинян заявил о своей отставке после того, как парламентские силы заверили его в отсутствии намерений выдвинуть своего кандидата на кресло главы правительства, а с "Процветающей Арменией" был подписан соответствующий меморандум.