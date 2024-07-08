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Близько 30 артсистем і літак: Генштаб оновив втрати росіян на війні

Понеділок 08 липня 2024 07:28
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Близько 30 артсистем і літак: Генштаб оновив втрати росіян на війні Фото: росіяни втратили 1200 солдатів за добу (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Втрати Росії у війні в Україні за добу з 7 на 8 липня, становили 1200 окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення, агресор втратив близько 552 190 солдатів. Крім того, за добу ЗСУ знищили 40 бойових броньованих машин і 29 артилерійських систем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.07.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - 552 190 (+1200) осіб ліквідовано;
  • танків - 8171 (+16) од.;
  • бойових броньованих машин - 15 685 (+40) од.;
  • артилерійських систем - 14 966 (+29) од.;
  • РСЗВ - 1115 од.;
  • засоби ППО - 880 (+1) од.;
  • літаків - 361 (+1) од.;
  • гелікоптерів - 326 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11 893 (+31) од.;
  • крилатих ракет - 2353 (+1) од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 20 150 (+47) од.;
  • спеціальної техніки - 2503 (+8) од.

Близько 30 артсистем і літак: Генштаб оновив втрати росіян на війні

Нагадаємо, за даними ISW, Сили оборони успішно контратакували в Харківській області, однак росіяни просунулися біля Торецька в Донецькій області.

Збройні сили можуть зірвати наступальні операції росіян ударами із західних озброєнь по території РФ.

Минулої ночі Росія атакувала Україна крилатими ракетами зі стратегічних бомбардувальників Ту-95.

Крім того, в неділю, 7 липня, українські зенітники збили російський штурмовик Су-25.

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