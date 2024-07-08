Близько 30 артсистем і літак: Генштаб оновив втрати росіян на війні

Втрати Росії у війні в Україні за добу з 7 на 8 липня, становили 1200 окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення, агресор втратив близько 552 190 солдатів. Крім того, за добу ЗСУ знищили 40 бойових броньованих машин і 29 артилерійських систем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.