Близько 30 артсистем і літак: Генштаб оновив втрати росіян на війні
Втрати Росії у війні в Україні за добу з 7 на 8 липня, становили 1200 окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення, агресор втратив близько 552 190 солдатів. Крім того, за добу ЗСУ знищили 40 бойових броньованих машин і 29 артилерійських систем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.07.24 орієнтовно склали:
- особового складу - 552 190 (+1200) осіб ліквідовано;
- танків - 8171 (+16) од.;
- бойових броньованих машин - 15 685 (+40) од.;
- артилерійських систем - 14 966 (+29) од.;
- РСЗВ - 1115 од.;
- засоби ППО - 880 (+1) од.;
- літаків - 361 (+1) од.;
- гелікоптерів - 326 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11 893 (+31) од.;
- крилатих ракет - 2353 (+1) од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 20 150 (+47) од.;
- спеціальної техніки - 2503 (+8) од.
Нагадаємо, за даними ISW, Сили оборони успішно контратакували в Харківській області, однак росіяни просунулися біля Торецька в Донецькій області.
Збройні сили можуть зірвати наступальні операції росіян ударами із західних озброєнь по території РФ.
Минулої ночі Росія атакувала Україна крилатими ракетами зі стратегічних бомбардувальників Ту-95.
Крім того, в неділю, 7 липня, українські зенітники збили російський штурмовик Су-25.
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