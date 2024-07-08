Около 30 артсистем и самолет: Генштаб обновил потери россиян на войне
Потери России в войне в Украине за сутки с 7 на 8 июля, составили 1200 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения, агрессор потерял около 552 190 солдат. Кроме того, за сутки ВСУ уничтожили 40 боевых бронированных машин и 29 артиллерийских систем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.07.24 ориентировочно составили:
- личного состава - 552 190 (+1200) человек ликвидировано;
- танков - 8171 (+16) ед;
- боевых бронированных машин - 15 685 (+40) ед;
- артиллерийских систем - 14 966 (+29) ед;
- РСЗО - 1115 ед;
- средства ПВО - 880 (+1) ед;
- самолетов - 361 (+1) ед;
- вертолетов - 326 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 11 893 (+31) ед;
- крылатых ракет - 2353 (+1) ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 20 150 (+47) ед;
- специальной техники - 2503 (+8) ед.
Напомним, по данным ISW, Силы обороны успешно контратаковали в Харьковской области, однако россияне продвинулись возле Торецка в Донецкой области.
Вооруженные силы могут сорвать наступательные операции россиян ударами из западных вооружений по территории РФ.
Прошлой ночью Россия атаковала Украину крылатыми ракетами со стратегических бомбардировщиков Ту-95.
Кроме того, в воскресенье, 7 июля, украинские зенитчики сбили российский штурмовик Су-25.
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