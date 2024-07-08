Около 30 артсистем и самолет: Генштаб обновил потери россиян на войне

Потери России в войне в Украине за сутки с 7 на 8 июля, составили 1200 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения, агрессор потерял около 552 190 солдат. Кроме того, за сутки ВСУ уничтожили 40 боевых бронированных машин и 29 артиллерийских систем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.