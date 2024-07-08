ua en ru
Пн, 08 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Около 30 артсистем и самолет: Генштаб обновил потери россиян на войне

Понедельник 08 июля 2024 07:28
UA EN RU
Около 30 артсистем и самолет: Генштаб обновил потери россиян на войне Фото: россияне потеряли 1200 солдат за сутки (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Потери России в войне в Украине за сутки с 7 на 8 июля, составили 1200 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения, агрессор потерял около 552 190 солдат. Кроме того, за сутки ВСУ уничтожили 40 боевых бронированных машин и 29 артиллерийских систем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.07.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - 552 190 (+1200) человек ликвидировано;
  • танков - 8171 (+16) ед;
  • боевых бронированных машин - 15 685 (+40) ед;
  • артиллерийских систем - 14 966 (+29) ед;
  • РСЗО - 1115 ед;
  • средства ПВО - 880 (+1) ед;
  • самолетов - 361 (+1) ед;
  • вертолетов - 326 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 11 893 (+31) ед;
  • крылатых ракет - 2353 (+1) ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 20 150 (+47) ед;
  • специальной техники - 2503 (+8) ед.

Около 30 артсистем и самолет: Генштаб обновил потери россиян на войне

Напомним, по данным ISW, Силы обороны успешно контратаковали в Харьковской области, однако россияне продвинулись возле Торецка в Донецкой области.

Вооруженные силы могут сорвать наступательные операции россиян ударами из западных вооружений по территории РФ.

Прошлой ночью Россия атаковала Украину крылатыми ракетами со стратегических бомбардировщиков Ту-95.

Кроме того, в воскресенье, 7 июля, украинские зенитчики сбили российский штурмовик Су-25.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины
NEWS
Откуда своя нефть в Украине и как пытаются нарастить добычу в условиях войны
Откуда своя нефть в Украине и как пытаются нарастить добычу в условиях войны
DAILY
"Некоторые ждут семью с начала войны". Как столичные волонтеры спасают животных из прифронтовых зон
Василина Копыткоредактор новостной ленты Styler "Некоторые ждут семью с начала войны". Как столичные волонтеры спасают животных из прифронтовых зон