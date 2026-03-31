Близько 200 "Шахедів" та десятки прильотів: деталі нічного удару по Україні

08:20 31.03.2026 Вт
Скільки ворожих цілей ліквідували сили ППО?
aimg Ірина Глухова
Фото: у ЗСУ розкрили деталі нічного обстрілу росіян (Getty Images)

У ніч на 31 березня Росія здійснила чергову повітряну атаку на Україну, застосувавши 289 ударних дронів різних типів. Близько 200 із них становили "Шахеди".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Читайте також: Росіяни прикріплюють на "Шахеди" макети ракет, щоб налякати українську авіацію (фото)

За інформацією військових, атака розпочалася ще о 18:00 30 березня. Російські окупанти застосували ударні безпілотники типу "Шахед", "Гербера", "Італмас" та інші дрони.

Запуски здійснювалися з напрямків Орла, Курська, Міллерово, Приморсько-Ахтарська (РФ), а також Гвардійського (тимчасово окупований Крим).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 08:00, протиповітряна оборона збила або подавила 267 ворожих БпЛА.

Водночас зафіксовано влучання 20 ударних дронів у 11 локаціях, а також падіння уламків збитих БпЛА ще у шести місцях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - повідомили у Повітряних силах.

Обстріл України

Сьогодні зранку, 31 березня, під ударом ворожих безпілотників вчергове опинилась Одеса.

За даними місцевої влади, один з "Шахедів" влучив у дев'ятиповерхівку, через що сталася пожежа і постраждала людина.

ППО Повітряні сили України Війна в Україні Дрони
Росія атакувала висотку в Одесі: пошкоджені кілька поверхів, є постраждалий
Аеропорти на старті? Що стримує відновлення перельотів в Україні під час війни
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Аеропорти на старті? Що стримує відновлення перельотів в Україні під час війни