Около 200 "Шахедов" и десятки прилетов: детали ночного удара по Украине

08:20 31.03.2026 Вт
2 мин
Сколько вражеских целей ликвидировали силы ПВО?
aimg Ірина Глухова
Около 200 "Шахедов" и десятки прилетов: детали ночного удара по Украине Фото: в ВСУ раскрыли детали ночного обстрела россиян (Getty Images)

В ночь на 31 марта россияне атаковали Украину почти 300 дронами, из которых около 200 были "Шахедами". Зафиксировано попадание 20 ударных беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Россияне прикрепляют на "Шахеды" макеты ракет, чтобы напугать украинскую авиацию (фото)

Как отмечается, атака началась еще в 18:00 30 марта. Враг применил ударные дроны типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и беспилотники других типов. При этом около 200 из них составляли именно "Шахеды".

Запуски осуществлялись с направлений Орла, Курска, Миллерово, Приморско-Ахтарска (РФ), а также Гвардейского (временно оккупированный Крым).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным по состоянию на 08:00, противовоздушная оборона сбила или подавила 267 вражеских БПЛА.

В то же время зафиксировано попадание 20 ударных дронов в 11 локациях, а также падение обломков сбитых БпЛА еще в шести местах.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!", - сообщили в Воздушных силах.

Обстрел Украины

Сегодня утром, 31 марта, под ударом вражеских беспилотников в очередной раз оказалась Одесса.

По данным местных властей, один из "Шахедов" попал в девятиэтажку, в результате чего произошел пожар, пострадал один человек.

Также ночью российские оккупанты атаковали Полтаву, где дроны ударили по жилому району города.

В результате обстрела погиб один человек, количество пострадавших возросло до четырех. Среди травмированных - девочка 2018 года рождения, ей оказали помощь на месте.

В результате атаки разрушено перекрытие девятого этажа многоквартирного дома, повреждено остекление окон и припаркованные автомобили.

Кроме того, зафиксировано падение вражеских БпЛА еще на двух локациях. Повреждено производственное помещение одного из предприятий, а также здания другого частного предприятия.

Россия атаковала высотку в Одессе: повреждены несколько этажей, есть пострадавший
