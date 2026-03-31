Около 200 "Шахедов" и десятки прилетов: детали ночного удара по Украине

В ночь на 31 марта россияне атаковали Украину почти 300 дронами, из которых около 200 были "Шахедами". Зафиксировано попадание 20 ударных беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Как отмечается, атака началась еще в 18:00 30 марта. Враг применил ударные дроны типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и беспилотники других типов. При этом около 200 из них составляли именно "Шахеды".

Запуски осуществлялись с направлений Орла, Курска, Миллерово, Приморско-Ахтарска (РФ), а также Гвардейского (временно оккупированный Крым).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным по состоянию на 08:00, противовоздушная оборона сбила или подавила 267 вражеских БПЛА.

В то же время зафиксировано попадание 20 ударных дронов в 11 локациях, а также падение обломков сбитых БпЛА еще в шести местах.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!", - сообщили в Воздушных силах.