Близько 20 водіїв, які застрягли на кордоні з Польщею, бажають евакуюватись, - Деркач

Близько 20 водіїв, які застрягли на кордоні Польщі та України через страйк польських перевізників, заявили про бажання евакуюватись.

Про це заявив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач, передає кореспондент РБК-Україна .

"Ми вчора оголосили про можливість того, щоб забрати деяких водіїв до України. На сьогодні є близько 20 водіїв, які зголосились й написали про те, що мають бажання поїхати в Україну на певний період часу", - заявив заступник міністра.

Як відзначив Деркач, водіям, які бажають евакуюватись, допоможуть перетнути кордон в обидва напрямки.

Як евакуюватимуть водіїв?

"Коли ми говоримо про повернення водіїв, ми говоримо й про юридичну складову. Ми вас забираємо, привозимо, це однозначно в юридичній площині того, що ви маєте перетнути кордон до України й назад до вантажівки. Це питання ми однозначно юридично маємо вирішувати", - заявив Деркач.

За словами заступника міністра, наразі питання щодо юридичної складової вже обговорювалось з Держприкордонслужбою.

"Вони (Держприкордонслужба, - ред,) так само хочуть допомогти й розуміють в яких ви умовах знаходиться. Це фактично їхнє рішення про надання дозволу про перетин кордону", - додав Деркач.

Додамо, що для евакуації необхідно заповнити відповідну форму за посиланням.

Блокування КПП на кордоні з Україною

З 6 листопада перевізники Польщі розпочали страйк, який, як вони стверджують, триватиме до січня 2024 року. Після цього вони заблокували три КПП, серед яких:

"Ягодин-Дорогуськ";

"Краковець-Корчева";

"Рава-Руська-Хребене".

Перевізники висунули низку вимог з якими можна ознайомитись в матеріалі РБК-Україна.

Зокрема вони пригрозили перекрити пункт пропуску "Медика - Шегині", однак станом на 20 листопада офіційних підтверджень інформації про блокування немає.

З початку блокади на кордоні України та Польщі померли вже двоє перевізників.

Для того, аби дізнатись більше про ситуацію на кордоні з Польщею, станом на 25 листопада, можна ознайомитись з репортажем РБК-Україна.