До 20 "Шахедів" вдарили по Новгород-Сіверському: є загиблі та поранені

Наразі відомо про близько 20 ударів "Шахедами" по Новгород-Сіверському.

"Росіяни здійснюють масований обстріл Новгород-Сіверського! Вже приблизно близько двадцяти ударів "Шахедами"! Всім залишатись в укриттях", - написав голова районної адміністрації.

Згодом в ОВА уточнили, що Новгород-Сіверський атакували дрони. Станом на 16:50 відомо про чотирьох загиблих. Усі цивільні - двоє чоловік і двоє жінок.

Попередньо, семеро постраждалих.

"Це ті, хто вже звернувся за медичною допомогою. Серед них - дитина, 10-річна дівчинка, її транспортують до дитячої обласної лікарні. Один поранений у важкому стані, решта - у стані середньої тяжкості", - повідомили в ОВА.

Фото: наслідки обстрілу Новгород-Сіверського (t.me/chernigivskaODA)

Оновлено о 17:25

Водночас, Селіверстов згодом уточнив, що внаслідок атаки загинули не чотири а три людини.

Також за його даними, росіяни вдариил по місту не лише "Шахедами", а системами залпового вогню "Торнадо",

"Попередньо, десятеро постраждалих. Серед них - 10-річна дівчинка, її екстрено транспортують до Чернігівської дитячої обласної лікарні. Один поранений у важкому стані, решта - у стані середньої тяжкості", - повідомив він.