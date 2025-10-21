RU

До 20 "Шахедов" ударили по Новгород-Северскому: есть погибшие и раненые

Фото: последствия обстрела Новгород-Северского (t.me/chernigivskaODA)
Автор: Маловичко Юлия

Враг продолжает воздушный террор на Черниговщине - Новгород-Северский оказался под массированной атакой дронов 21 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Новгород-Северской районной военной администрации Александра Селиверстова в Facebook.

Сейчас известно об около 20 ударах "Шахедами" по Новгород-Северскому.

"Россияне осуществляют массированный обстрел Новгород-Северского! Уже примерно около двадцати ударов "Шахедами"! Всем оставаться в укрытиях", - написал глава районной администрации.

Впоследствии в ОВА уточнили, что Новгород-Северский атаковали дроны. По состоянию на 16:50 известно о четырех погибших. Все гражданские - двое мужчин и две женщины.

Предварительно, семеро пострадавших.

"Это те, кто уже обратился за медицинской помощью. Среди них - ребенок, 10-летняя девочка, ее транспортируют в детскую областную больницу. Один раненый в тяжелом состоянии, остальные - в состоянии средней тяжести", - сообщили в ОГА.

Фото: последствия обстрела Новгород-Северского (t.me/chernigivskaODA)

Обновлено в 17:25

В то же время, Селиверстов впоследствии уточнил, что в результате атаки погибли не четыре, а три человека.

Также по его данным, россияне ударили по городу не только "Шахедами", а системами залпового огня "Торнадо",

"Предварительно, десять пострадавших. Среди них - 10-летняя девочка, ее экстренно транспортируют в Черниговскую детскую областную больницу. Один раненый в тяжелом состоянии, остальные - в состоянии средней тяжести", - сообщил он.

 

Атаки на Черниговскую область

Россия значительно усилила обстрелы Черниговской области, которая на севере граничит с агрессором.

Например, за прошедшие сутки враг атаковал регион 51 воздушной целью. Было зафиксировано 2 баллистические ракеты и 49 "Шахедов".

Из-за ночной атаки без света остались Чернигов и северные общины области.

Кроме блэкаута областной центр находится без водоснабжения.

Сам президент Владимир Зеленский сообщал о непрерывных восстановительных работах на Черниговщине, связанных с ликвидацией последствий уничтожения инфраструктуры врагом.

Отметим, что по данным Воздушных сил 21 октября вражеские беспилотники заметили также на Сумщине.

Речь идет о Шосткинском и Конотопском районах. Дроны летят курсом на юг.

Новая группа БпЛА летит из Сумской в Черниговскую область.

