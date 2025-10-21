До 20 "Шахедов" ударили по Новгород-Северскому: есть погибшие и раненые

Враг продолжает воздушный террор на Черниговщине - Новгород-Северский оказался под массированной атакой дронов 21 октября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Новгород-Северской районной военной администрации Александра Селиверстова в Facebook.
Сейчас известно об около 20 ударах "Шахедами" по Новгород-Северскому.
"Россияне осуществляют массированный обстрел Новгород-Северского! Уже примерно около двадцати ударов "Шахедами"! Всем оставаться в укрытиях", - написал глава районной администрации.
Впоследствии в ОВА уточнили, что Новгород-Северский атаковали дроны. По состоянию на 16:50 известно о четырех погибших. Все гражданские - двое мужчин и две женщины.
Предварительно, семеро пострадавших.
"Это те, кто уже обратился за медицинской помощью. Среди них - ребенок, 10-летняя девочка, ее транспортируют в детскую областную больницу. Один раненый в тяжелом состоянии, остальные - в состоянии средней тяжести", - сообщили в ОГА.
Обновлено в 17:25
В то же время, Селиверстов впоследствии уточнил, что в результате атаки погибли не четыре, а три человека.
Также по его данным, россияне ударили по городу не только "Шахедами", а системами залпового огня "Торнадо",
"Предварительно, десять пострадавших. Среди них - 10-летняя девочка, ее экстренно транспортируют в Черниговскую детскую областную больницу. Один раненый в тяжелом состоянии, остальные - в состоянии средней тяжести", - сообщил он.
Россия значительно усилила обстрелы Черниговской области, которая на севере граничит с агрессором.
Например, за прошедшие сутки враг атаковал регион 51 воздушной целью. Было зафиксировано 2 баллистические ракеты и 49 "Шахедов".
Из-за ночной атаки без света остались Чернигов и северные общины области.
Кроме блэкаута областной центр находится без водоснабжения.
Сам президент Владимир Зеленский сообщал о непрерывных восстановительных работах на Черниговщине, связанных с ликвидацией последствий уничтожения инфраструктуры врагом.
Отметим, что по данным Воздушных сил 21 октября вражеские беспилотники заметили также на Сумщине.
Речь идет о Шосткинском и Конотопском районах. Дроны летят курсом на юг.
Новая группа БпЛА летит из Сумской в Черниговскую область.