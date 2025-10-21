До 20 "Шахедів" вдарили по Новгород-Сіверському: є загиблі та поранені
Ворог продовжує повітряний терор на Чернігівщині - Новгород-Сіверський опинився під масованою атакою дронів 21 жовтня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександра Селіверстова в Facebook.
Наразі відомо про близько 20 ударів "Шахедами" по Новгород-Сіверському.
"Росіяни здійснюють масований обстріл Новгород-Сіверського! Вже приблизно близько двадцяти ударів "Шахедами"! Всім залишатись в укриттях", - написав голова районної адміністрації.
Згодом в ОВА уточнили, що Новгород-Сіверський атакували дрони. Станом на 16:50 відомо про чотирьох загиблих. Усі цивільні - двоє чоловік і двоє жінок.
Попередньо, семеро постраждалих.
"Це ті, хто вже звернувся за медичною допомогою. Серед них - дитина, 10-річна дівчинка, її транспортують до дитячої обласної лікарні. Один поранений у важкому стані, решта - у стані середньої тяжкості", - повідомили в ОВА.
Оновлено о 17:25
Водночас, Селіверстов згодом уточнив, що внаслідок атаки загинули не чотири а три людини.
Також за його даними, росіяни вдариил по місту не лише "Шахедами", а системами залпового вогню "Торнадо",
"Попередньо, десятеро постраждалих. Серед них - 10-річна дівчинка, її екстрено транспортують до Чернігівської дитячої обласної лікарні. Один поранений у важкому стані, решта - у стані середньої тяжкості", - повідомив він.
Атаки на Чернігівщину
Росія значно посилила обстріли Чернігівської області, яка на півночі межує з агресором.
Наприклад, минулої доби ворог атакував регіон 51 повітряною ціллю. Було зафіксовано 2 балістичні ракети та 49 "Шахедів".
Через нічну атаку без світла залишилися Чернігів і північні громади області.
Окрім блекауту обласний центр перебуває без водопостачання.
Сам президент Володимир Зеленський повідомляв про безперервні відновлювальні роботи на Чернігівщині, пов'язані з ліквідацією наслідків нищення інфраструктури ворогом.
Зазначимо, що за даними Повітряних сил 21 жовтня ворожі безпілотники помітили також на Сумщині.
Йдеться про Шосткинський та Конотопський райони. Дрони летять курсом на південь.
Нова група БпЛА летить із Сумської в Чернігівську область.