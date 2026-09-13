Близько 150 тисяч людей мітингували в Німеччині проти AfD

За даними організаторів, загалом у протестах взяли участь близько 150 тисяч людей. Акції організувала кампанія Pruef, яка виступає за заборону AfD. Учасники демонстрацій тримали плакати із закликами "Заборонити AfD зараз" і "Демократії не потрібні альтернативи".

Крістоф Баутц, керівник іншої організації - Campact, яка також долучилася до протестів, заявив, що на вулиці вийшли представники широкого спектра громадянського суспільства. За його словами, мета протестів - не допустити приходу до влади тих, кого він назвав "ворогами конституції".

Водночас у Берліні відбулися й окремі акції прихильників AfD. У контрдемонстрації взяла участь, зокрема, Крістін Брінкер - провідна кандидатка партії на майбутніх виборах до земельного парламенту Берліна.

Протести відбулися після результату AfD на виборах у Саксонії-Ангальт 6 вересня. Партія отримала там майже 44% голосів, значно випередивши Християнсько-демократичний союз канцлера Фрідріха Мерца, який набрав близько 17%.

Наступні два земельні вибори в Німеччині заплановані на 20 вересня, зокрема в Берліні. За даними Al Jazeera, опитування прогнозують AfD сильний результат і на цих виборах.