Німеччина хоче обмежити доступ ультраправих з АдН до секретів про війну

У Німеччині розглядають можливість обмежити доступ майбутнього уряду землі Саксонія-Ангальт до особливо чутливих військових даних. Причиною стали побоювання щодо можливого приходу до влади ультраправої "Альтернативи для Німеччини" (AfD), яка перемогла на нещодавніх земельних виборах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Міністерство оборони Німеччини розглядає можливість не передавати керівництву Саксонії-Ангальт доступ до одного з найбільш чутливих документів, який визначає дії країни у разі виникнення воєнної кризи.

Йдеться про секретний план реагування Німеччини на випадок війни. У Берліні побоюються, що ситуація може змінитися, якщо уряд землі очолить AfD.

Питання доступу до секретної інформації стало особливо актуальним через позицію німецьких силових структур щодо AfD. У Саксонії-Ангальт регіональне відомство із захисту конституції вважає партію правоекстремістською та стежить за її діяльністю.

Водночас у німецькому уряді наголошують, що доступ до чутливої інформації визначається за принципом "need to know" - тобто одержувач має отримувати лише ті дані, які необхідні йому для виконання конкретних завдань.

Німецька влада також розглядає ширше питання обмеження доступу Саксонії-Ангальт до розвідувальної інформації. Зокрема, йдеться про можливе скорочення обміну даними та обмеження доступу землі до спільної інформаційної системи спецслужб Nadis.

Причиною таких побоювань є, зокрема, ризик передачі особливо чутливої інформації Росії. Німецькі посадовці побоюються, що в разі отримання AfD контролю над регіональним міністерством внутрішніх справ партія потенційно матиме доступ до даних спецслужб, зокрема інформації про джерела та оперативну діяльність.

Нагадаємо, АдН здобула переконливу перемогу на виборах у Саксонії-Ангальт, отримавши 43,8% голосів. При цьому AfD поки не має абсолютної більшості в земельному парламенті та намагається знайти партнерів для формування уряду.