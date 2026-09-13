Около 150 тысяч человек митинговали в Германии против AfD

По данным организаторов, всего в протестах приняли участие около 150 тысяч человек. Акции организовала кампания Pruef, выступающая за запрет AfD. Участники демонстраций держали плакаты с призывами "Запретить AfD сейчас" и "Демократии не нужны альтернативы".

Кристоф Баутц, руководитель другой организации – Campact, которая также присоединилась к протестам, заявил, что на улицы вышли представители широкого спектра гражданского общества. По его словам, цель протестов – не допустить прихода к власти тех, кого он назвал "врагами конституции".

В то же время в Берлине прошли и отдельные акции сторонников AfD. В контрдемонстрации приняла участие, в частности, Кристин Бринкер – ведущая кандидатка партии на предстоящих выборах в земельный парламент Берлина.

Протесты прошли после результата AfD на выборах в Саксонии-Ангальт 6 сентября. Партия получила там почти 44% голосов, значительно опередив Христианско-демократический союз набравшего около 17% канцлера Фридриха Мерца.

Следующие два земельных выбора в Германии запланированы на 20 сентября, в том числе в Берлине. По данным Al Jazeera, опросы прогнозируют AfD сильный результат и на этих выборах.