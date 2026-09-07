Перемога ультраправої AдН на виборах змінить допомогу Німеччини Україні, - експерт

Перемога праворадикальної партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) на місцевих виборах з часом може призвести до змін у допомозі Берліна Україні та українцям.

Про це сказав у коментарі РБК-Україна ексконсул України в Мюнхені, канцлер Українського вільного університету Дмитро Шевченко.

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До чого призведе перемога АдН

За словами експерта, існує два виміри: допомога українським біженцям у Німеччині, а найбільш критичним є питання допомоги Україні як державі - допомоги на рівні федерального уряду.

"З одного боку, ми маємо розуміти, що федеральна земля ні на перше, ні на друге безпосередньо не впливає. З іншого боку, безумовно, результати цих виборів стали "лакмусовим папірцем", у тому числі стосовно оцих двох питань, які стосуються України", - зазначив Шевченко.

За його словами, питання соціальної допомоги у Німеччині не розглядається виключно через призму українських біженців, а є частиною ширшого дискурсу.

Уряд Фрідріха Мерца зробив лише невелике коригування нинішньої політики, чим і користуються праворадикали, аби критикувати владу.

"Що стосується допомоги Україні зовнішньополітичної, вона безпосередньо пов'язана з економічною кризою в Німеччині і з соціальними видатками: на руках лишається менше готівки від тієї суми, яка нараховується як заробітна платня", - сказав експерт.

Це викликає несприйняття на тлі того, що уряд фінансує проєкти за кордоном. І насамперед це стосується України.

"Наскільки це на рівні федерального уряду призведе до змін, говорити на сьогодні важко, але якщо уряд врахує "лакмусовий папірець" цих виборів, то зміни неминучі. На жаль, корупційні скандали в Україні не покращують ситуацію з прийняттям допомоги Україні", - зазначив Шевченко.

Дострокові вибори

Водночас експерт зазначив, що наразі загроза дострокових виборів у Німеччині низька, адже нікому в німецькому політикумі, крім АдН, вони не вигідні.

Усі інші партії, крім праворадикалів, набрали б на голосуванні менше голосів, ніж мають зараз.

"Позиції федерального канцлера (Мерца - ред.), звичайно, не посилюються внаслідок таких результатів на виборах. Ідуть розмови про те, що не виключеним є переформатування уряду, у тому числі зміна федерального канцлера. Але це теж дуже складне питання, тому що абсолютно чіткої альтернативи Мерцу немає", - підкреслив він.

Разом із тим на подальшу динаміку подій впливатимуть місцеві вибори в інших німецьких землях. Серед ключових німецьких партій досі зберігається консенсус не співпрацювати з "Альтернативою для Німеччини", але з кожною новою перемогою праворадикалів він слабшає.