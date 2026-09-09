Залежність від Кремля - це суверенітет, а Україні не треба допомагати, - лідер АдН

Представники ультраправої партії Альтернатива для Німеччини (Alternative für Deutschland, AfD), яка перемогла на місцевих виборах у Саксонії-Ангальт , щедро роздають інтерв'ю, в яких розкривають плани партії. Йдеться про Україну, санкції проти Кремля та енергоносії з РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канал ZDF .

Так, виступаючи у студії телеканалу, один з лідерів партії АдН Тіно Хрупалла заявив, що треба зняти всі санкції з Кремля. Партія не бачить в них жодного сенсу, а з Москвою "треба почати спілкуватись".

"Я вважаю, що санкції в будь-якій формі є безглуздими, і, перш за все, вони завдали величезної шкоди самій німецькій економіці", - зазначив Хрупалла.

Як приклад він навів відношення колишнього прем'єра Угорщини Віктора Орбана та диктатора РФ Путіна. Хрупалла вважає, що Орбан, який прив'язав свою енергетику до Москви, проявив "справжній суверенітет".

"Ви знаєте, чому Віктор Орбан поїхав до Москви? Угорці платять 2,53 цента за кіловат-годину за газ. Це суверенітет", - зазначив ультраправий політик.

Україну треба залишити без допомоги

В студії не обійшлось без питання щодо підтримки України. Представник АдН заявив, що треба припинити постачати зброю для ЗСУ.

"Ми виробляємо в Німеччині безпілотники, які використовуються для здійснення атак на російську територію, і ми проти цього", - сказав Хрупалла.

Які перспективи в ультраправих

Опитування соціологів щодо підтримки населенням партії АдН (інфографіка Forsa)

Вони радісні для Кремля. Нове опитування показує, що підтримка партії AfD на сході Німеччини становить 45% - це на 13 пунктів більше, ніж на виборах 2025 року, і майже в чотири рази більше, ніж 12%, які має CDU (Християнсько-демократичний союз, ХДС).