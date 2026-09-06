Ультраправа AfD лідирує на виборах у Німеччині: перемога може коштувати Мерцу посади

У Саксонії-Ангальт ультраправа "Альтернатива для Німеччини" (AfD) здобуває рекордну підтримку на виборах до земельного парламенту, випередивши партію ХДС канцлера Німеччини Фрідріха Мерца більш ніж удвічі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

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Який результат показала AfD. Ультраправа партія набирає 44,2% голосів і претендує на найкращий результат у своїй історії.

Чи зможе AfD сформувати уряд. Партія вже заявила про мандат на формування уряду, однак остаточно це залежатиме від розподілу мандатів та можливості отримати більшість.

Як проголосували за ХДС. Партія Фрідріха Мерца отримує 18,5% голосів проти 37,1% на виборах 2021 року, що стало серйозним ударом для християнських демократів.

Чому AfD підтримали виборці. Партія зробила ставку на жорстку міграційну політику, консервативні цінності, критику традиційних сил та економічні проблеми регіону.

Які результати станом на зараз

За прогнозом ARD, оприлюдненим о 20:27 (21:27 за київським часом), AfD на чолі з 35-річним Ульріхом Зігмундом набирає 44,2% голосів. Це приблизно на 23 процентні пункти більше, ніж партія отримала на попередніх виборах.

Таким чином, AfD претендує на свій найкращий результат з моменту заснування у 2013 році. Водночас для Німеччини це значно більше, ніж просто успіх однієї політичної сили на регіональних виборах.

Водночас значення цих виборів виходить далеко за межі однієї східної землі Німеччини.

AfD наблизилася до влади

Головне питання тепер - чи вистачить AfD мандатів для самостійного формування уряду Саксонії-Ангальт.

Якщо партія отримає абсолютну більшість у ландтазі, це стане історичною подією для сучасної Німеччини: AfD вперше зможе самостійно взяти під контроль уряд федеральної землі. Більшість традиційних партій категорично відмовляється від коаліції з ультраправими, тому результат залежатиме від остаточного розподілу мандатів.

Співголова AfD Аліса Вайдель уже назвала результат "історичним" і заявила, що партія отримала чіткий мандат на формування уряду.

"Це історичний результат, і це цілком чітке доручення на формування уряду", - сказала Вайдель.

Водночас остаточні результати ще визначатимуть, чи зможе AfD реалізувати ці плани. Якщо партії не вистачить кількох мандатів, їй доведеться шукати варіанти для отримання більшості.

Особлива увага прикута до "Альянсу Сари Вагенкнехт" (BSW), який бореться за подолання 5-відсоткового бар'єра. У разі проходження до ландтагу ця партія потенційно може вплинути на подальше формування більшості.

BSW вже заявила, що готова співпрацювати з AfD, і може забезпечити перемогу ультраправих на виборах.

Сильний удар по партії Мерца

Для Християнсько-демократичного союзу (ХДС) результат став серйозною невдачею. Партія, яку очолює Мерц на федеральному рівні, за прогнозом ARD набирає лише 18,5% голосів.

Для порівняння, на виборах 2021 року ХДС отримала в Саксонії-Ангальт 37,1%. Тобто за п'ять років підтримка партії скоротилася майже вдвічі.

ХДС керувала регіоном протягом останніх 24 років. Генеральна секретарка партії Франциска Хопперманн назвала результат "дуже важким" і "загальною поразкою" для християнських демократів.

Головний кандидат AfD у Саксонії-Ангальт Ульріх Зігмунд заявив, що його партія фактично увійшла в історію, й натякнув, що, на його думку, перебування нинішнього канцлера на посаді має завершитися.

"Звісно, це також послання, адресоване Берліну. Ми добре усвідомлюємо, що він - дуже ефективний агітатор. Для нас Фрідріх Мерц був обличчям цієї кампанії. Кожен день, коли цей чоловік перебуває в канцлерії, - це на один день забагато", - заявив політик.

Яку політику пропонує AfD

Саксонія-Ангальт є однією з найменших федеральних земель Німеччини - тут проживає трохи понад 2 млн людей. Водночас регіон став одним із головних осередків підтримки AfD у країні.

Партія побудувала кампанію на жорсткій позиції щодо міграції, критиці традиційних політичних сил і закликах до повернення до більш консервативної суспільної політики.

Серед її пропозицій - посилення депортації мігрантів у межах так званої "офензиви реміграції", обмеження міграції, зміни у шкільній освіті, заборона веселкових прапорів у школах, збільшення уваги до традиційних цінностей та виплати сім'ям після народження дітей.

AfD також виступає за тісніші відносини з Москвою, зокрема за відновлення шкільних програм обміну з Росією. Крім того, партія пропонує переглянути підхід до викладання історії Німеччини в школах, зменшивши обсяг матеріалу про нацистське минуле країни.