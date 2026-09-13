Близько 150 тисяч людей мітингували в Німеччині проти AfD
Десятки тисяч людей вийшли на вулиці близько 20 міст Німеччини, протестуючи проти ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD). Акції відбулися після переконливої перемоги партії на земельних виборах у Саксонії-Ангальт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al Jazeera.
За даними організаторів, загалом у протестах взяли участь близько 150 тисяч людей. Акції організувала кампанія Pruef, яка виступає за заборону AfD. Учасники демонстрацій тримали плакати із закликами "Заборонити AfD зараз" і "Демократії не потрібні альтернативи".
Крістоф Баутц, керівник іншої організації - Campact, яка також долучилася до протестів, заявив, що на вулиці вийшли представники широкого спектра громадянського суспільства. За його словами, мета протестів - не допустити приходу до влади тих, кого він назвав "ворогами конституції".
Водночас у Берліні відбулися й окремі акції прихильників AfD. У контрдемонстрації взяла участь, зокрема, Крістін Брінкер - провідна кандидатка партії на майбутніх виборах до земельного парламенту Берліна.
Протести відбулися після результату AfD на виборах у Саксонії-Ангальт 6 вересня. Партія отримала там майже 44% голосів, значно випередивши Християнсько-демократичний союз канцлера Фрідріха Мерца, який набрав близько 17%.
Наступні два земельні вибори в Німеччині заплановані на 20 вересня, зокрема в Берліні. За даними Al Jazeera, опитування прогнозують AfD сильний результат і на цих виборах.
Контекст новини
Ми вже повідомляли, що Німеччина хоче обмежити доступ ультраправих з АдН до секретів про війну. Там побоюються, що члени партії можуть зливати інформацію росіянам.
Раніше ми писали, що один з лідерів АдН закликає зняти всі санкції з Кремля та припинити допомогу Україні. У АдН хвалять Орбана за прив'язку енергосистеми Угорщини до постачань з Москви.
Також ексконсул України в Мюнхені, канцлер Українського вільного університету Дмитро Шевченко зазначав, що перемога АдН може призвести до змін у допомозі Берліна Україні та українцям. Проте він розділив види допомоги: на військову та допомогу біженцям.