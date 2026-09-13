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Около 150 тысяч человек митинговали в Германии против AfD

05:21 13.09.2026 Вс
2 мин
Демонстрации против АдГ прошли в Берлине, Гамбурге, Мюнхене и других городах
aimg Филипп Бойко
Около 150 тысяч человек митинговали в Германии против AfD Фото: митинг против AfD в Германии (GettyImages)
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Десятки тысяч человек вышли на улицы около 20 городов Германии, протестуя против ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (AfD). Акции прошли после убедительной победы партии на земельных выборах в Саксонии-Ангальт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al Jazeera.

По данным организаторов, всего в протестах приняли участие около 150 тысяч человек. Акции организовала кампания Pruef, выступающая за запрет AfD. Участники демонстраций держали плакаты с призывами "Запретить AfD сейчас" и "Демократии не нужны альтернативы".

Кристоф Баутц, руководитель другой организации – Campact, которая также присоединилась к протестам, заявил, что на улицы вышли представители широкого спектра гражданского общества. По его словам, цель протестов – не допустить прихода к власти тех, кого он назвал "врагами конституции".

В то же время в Берлине прошли и отдельные акции сторонников AfD. В контрдемонстрации приняла участие, в частности, Кристин Бринкер – ведущая кандидатка партии на предстоящих выборах в земельный парламент Берлина.

Протесты прошли после результата AfD на выборах в Саксонии-Ангальт 6 сентября. Партия получила там почти 44% голосов, значительно опередив Христианско-демократический союз набравшего около 17% канцлера Фридриха Мерца.

Следующие два земельных выбора в Германии запланированы на 20 сентября, в том числе в Берлине. По данным Al Jazeera, опросы прогнозируют AfD сильный результат и на этих выборах.

Контекст новости

Мы уже сообщали, что Германия хочет ограничить доступ ультраправых с АДГ к секретам о войне. Там опасаются, что члены партии могут сливать информацию россиянам.

Ранее мы писали, что один из лидеров АдГ призывает снять все санкции с Кремля и прекратить помощь Украине. В АдН хвалят Орбана за привязку энергосистемы Венгрии к поставкам из Москвы.

Также эксконсул Украины в Мюнхене канцлер Украинского свободного университета Дмитрий Шевченко отмечал, что победа АдН может привести к изменениям в помощи Берлина Украине и украинцам. Однако он разделил виды помощи: на военную и помощь беженцам.

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