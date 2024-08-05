Близько 1200 окупантів та 69 артсистем. Втрати РФ за добу

За останню добу з 4 на 5 серпня, Росія втратила на війні в Україні 1180 загарбників і 31 бойову броньовану машину.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.08.24 орієнтовно склали:
В Генштабі також зазначили, що через постійне надходження уточнених розвідувальних даних, виникла необхідність коригування деяких позицій загальних втрат противника - засоби ППО, літаки, БпЛА ОТР, крилатих ракет, автомобільної техніки і спеціальної техніки.
Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі.
Нагадаємо, загарбники успішно просуваються на трьох напрямках у Донецькій області.
За даними ISW, Повітряні сили ЗСУ потребують набагато більшої кількості винищувачів F-16 для посилення ППО та результативних бойових місій на лінії фронту.
Минулої ночі росіяни знову атакували Україну дронами типу "Шахед". У передмісті Харкова було чутно вибухи.
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