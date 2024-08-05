Окупанти просуваються в Україні на трьох напрямках: карти ISW

На фронті в Україні фіксується просування російських окупантів на схід від Покровська, на захід від Донецька та в районі адмінкордону Донецької та Запорізької областей.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на оприлюднений 5 серпня звіт Інституту вивчення війни ( ISW ) .

Схід України. Операція №1 - Харківська область

Позиційні бої тривали 4 серпня на півночі Харківської області, однак підтверджених змін лінії фронту не було.

Українські та російські джерела повідомляли про продовження бойових дій поблизу Глибокого та Липців, біля Вовчанська та поблизу Тихого.

Деякі російські "воєнкори" стверджували, що ЗСУ начебто перекидають додаткові резерви на північ Харківської області та проводять обмежені ротації біля Глибокого та Вовчанська.

У Харківському угрупованні військ ЗСУ 4 серпня повідомили, що російське військове командування передало відповідальність за позиції на півночі Вовчанська від підрозділів 4-ї "добровольчої десантно-штурмової бригади" до підрозділів 153-го танкового полку (Московський військовий округ).

Операція №2 - Луганська область

Російські окупанти 4 серпня продовжували обмежені наступальні операції на лінії Куп'янськ - Сватове - Кремінна, але без жодного підтвердженого просування.

У Генштабі ЗСУ повідомили про невдалі наземні атаки росіян поблизу Синьківки, Берестового, Кругляківки, Петропавлівки, Колісниківки, Новоосинового, Глушківки, Стельмахівки, Андріївки, Макіївки, Невського і Тернів.

Російський "воєнкор" заявляв, що путінські війська продовжують наступ у центрі Макіївки.

Операція №3 - Донецька область

Російські загарбники продовжували наступальні дії на Сіверському напрямку в районі Верхньокам'янського, біля Івано-Дар'ївки, Виїмки, Спірного та Переїзного 3 і 4 серпня.

Повідомляється, що російські підрозділи наближаються до східної околиці Верхньокам'янського.

Окупанти продовжували наступ у районі Часового Яру, проте підтверджених змін лінії фронту не було.

Російські джерела продовжували обговорювати російські бойові дії в Жовтневому мікрорайоні (східня околиця Часового Яру), і стверджували, що ті нібито зачищають щойно захоплені позиції в цьому районі.

Російські блогери стверджували, що війська РФ просунулися біля Калинівки, і що начебто захопили український опорний пункт на ключовій висоті на південний схід від Часового Яру поблизу Кліщіївки, хоча в ISW не знайшли підтвердження.

Російські загарбники продовжували наступальні дії під Калинівкою, поблизу Васюківки, біля Іванівського, Кліщіївки та Андріївки, а також біля Ступочок 3 і 4 серпня.

Повідомляється, що російські окупанти просунулися на південний схід від Торецька, але 4 серпня не було жодних підтверджених змін лінії фронту в цьому районі.

Російські "воєнкори" стверджували, що путінські війська просунулися до кілометра на захід від Залізного та вийшли на адміністративні межі села Торецьк, хоча в ISW не знайшли підтвердження цих тверджень.

3 і 4 серпня російські окупанти продовжували наступальні дії в районі Торецька, Північного, Залізного, Нью-Йорка і Пантелеймонівки.

Війська РФ нещодавно просунулися на схід від Покровська і, як повідомляється, досягли нових успіхів у цьому районі 4 серпня.

Геолокаційні кадри, опубліковані 4 серпня, показують, що окупанти просунулися далі в межах Веселого та захопили більшу частину населеного пункту.

В Міноборони РФ 4 серпня заявили, що російські підрозділи захопили Новоселівку Першу, однак експерти ISW оцінюють, що росіяни окупували населений пункт станом на 29 липня.

Російські блогери стверджували, що війська РФ просунулися до кілометра в глибину і 2,35 кілометра в ширину на захід від Новоселівки Першої в напрямку Межового, та просунулися далі в межах Іванівки.

Російський "воєнкор" заявляв, що путінські війська вийшли на північно-східну околицю н.п. Желанне та наближаються до північно-західної околиці села.

Російські загарбники продовжували наступальні дії в районі Воздвиженки, біля Калинового, Новоолександрівки, Гродівки, Веселого, Свиридонівки, Тимофіївки, Лисичного, Іванівки, в районі Новогродівки, Новоселівки Перша, Желанне, Сергіївка, Межове, Скучне, Яснобродівка, Карлівка 3 і 4 серпня.

Речник української бригади, яка діє на Покровському напрямку, заявив, що окупанти рідко ведуть механізовані штурми в цьому районі та з червня покладаються на важку тактику піхоти.

Війська РФ нещодавно просунулися на захід від Донецька і продовжили наступальні операції на захід і південний захід від цього міста 4 серпня.

Геолокаційні кадри, опубліковані 4 серпня, свідчать про те, що окупанти просунулися далі в межах північної Красногорівки та в межах південно-східної Костянтинівки.

Російські "воєнкори" 3 і 4 серпня стверджували, що війська РФ просунулися далі на північно-західну околицю Красногорівки та посилили наступ на Костянтинівку після значної російської артилерійської підготовки в цьому районі.

3 і 4 серпня окупанти продовжували наступальні операції в районі Красногорівки та Георгіївки, Костянтинівки, Парасковіївки та Водяного.

Російські загарбники нещодавно просунулися в районі адмінкордону Донецької та Запорізької областей на південь від Великої Новосілки та продовжили наземні атаки в цьому районі 4 серпня.

Геолокаційні кадри, опубліковані 4 серпня, показують, що окупанти просунулися на північ від Урожайного під час механізованого штурму розміром приблизно зі взвод у невстановлену дату.

Також російські загарбники 4 серпня продовжили наступальні дії в напрямку Роздольного.

"Південна вісь"

Війська РФ продовжили наземні атаки на заході Запорізької області 3 серпня, але не зробили жодного підтвердженого просування.

Російські окупанти атакували поблизу Роботиного, біля Новоданилівки та Малої Токмачки 3 і 4 серпня.

Ні російські, ні українські джерела не повідомляли про наземні атаки РФ на Херсонському напрямку 4 серпня.

У Міноборони РФ стверджували, що російські війська нібито зберігають контроль над островами в дельті річки Дніпро.

Також в оборонному відомстві країни-агресора заявляли, що сильний вогонь української артилерії та удари безпілотників заважають російським військовим доставляти продовольство на передові позиції на Херсонському напрямку звичайними способами транспортування, тому війська РФ використовують для доставки постачання на передові позиції важкі вантажні квадрокоптери.

Супутникові знімки вказують на те, що ЗСУ, ймовірно, пошкодили одну пускову установку С-400 і знищили іншу пускову установку С-400 поблизу окупованого Куш-Кая у Криму під час ракетного удару 2 серпня.

Кримський Telegram-канал писав, що українські удари 2 серпня по підводному човну класу "Кіло" російського Чорноморського флоту в порту Севастополя не потопили підводний човен.

Комерційно доступні супутникові зображення Planet Labs PBC, зроблені 2 серпня, свідчать про те, що ЗСУ пошкодили підводний човен, але в ISW ще не можуть незалежно перевірити повідомлення чи то про знищення, чи то про ступінь завданої шкоди для субмарини.

Речник ВМС ЗСУ капітан третього рангу Дмитро Плетенчук 4 серпня повідомив, що російські сили фактично більше не використовують 2 з 5 російських військових аеродромів в окупованому Криму після нещодавніх українських ударів по півострову.

Ситуація на фронті

Раніше повідомлялося, що у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 4 серпня щодо оперативної обстановки йшлося про те, що протягом доби на фронті відбулося 103 бойових зіткнень.

Також у військовому командуванні розповіли, що найактивніше російські окупанти наступали в Донецькій області на Покровському, Краматорському і Торецькому напрямках.