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Росармія запустила "Шахеди" по Україні: де загроза ударів

Неділя 04 серпня 2024 23:15
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Росармія запустила "Шахеди" по Україні: де загроза ударів Фото: в кількох областях України оголосили повітряну тривогу через ворожі "Шахеди" (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

В Україні в низці областей оголошена повітряна тривога сьогодні ввечері, 4 серпня. Вона пов'язана із запуском російськими загарбниками ударних безпілотників для чергової повітряної атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командування Повітряних сил ЗСУ та карту тривог.

Спочатку фіксувався рух ударних дронів ворога на півночі країни - було оголошено про загрозу для Сумської області.

Згодом військові заявили про рух безпілотників в південній частині Сумської області у бік Полтавської області.

Пізніше була зафіксована "Шахедна" небезпека і на півдні.

"БпЛА в східній частині Дніпропетровщини, курс північний", - повідомили в Повітряних силах о 22:34.

Пізніше військові оновили дані щодо руху ворожих ударних безпілотників:

  • дрони-камікадзе противника з Херсонщини прямують у бік Миколаївської області,
  • російські БпЛА у Полтавській області - курсом на Кременчук,
  • ворожі безпілотники фіксуються в східній частині Дніпропетровської області, прямують у бік Харківської області.

Вже о 23: 46 у Повітряних силах поінформували про рух дронів ворога у Сумській області курсом на південний захід.

Крім того, безпілотники противника в західній частині Харківської області прямують у бік Полтавської області, БПЛА в західній частині Дніпропетровської області - на південь, БПЛА з Херсонської області рухаються на Миколаївщину, а "Шахеди" в південній частині Кіровоградської області - курсом на північ.

Жителів областей, де лунали сирени щодо загрози ворожих атак з повітря, просять перебувати в безпечних місцях та дотримуватися правила "двох стін".

Де оголошена повітряна тривога в Україні зараз:

Росармія запустила &quot;Шахеди&quot; по Україні: де загроза ударів

Російські повітряні дронові атаки

Нагадаємо, російські окупанти для повітряних ударів по території України активно застосовують дрони-камікадзе іранського виробництва "Шахед" (противник маркує їх як "Гєрані").

Так, наприклад, минулої ночі силами і засобами ППО ЗСУ були збиті усі 5 ворожих ударних безпілотників, які агресор запустив для атаки.

Натомість нещодавно стало відомо, що війська РФ стали застосовувати для повітряних нападів і дрони "Гербера" - дешевий аналог "Шахедів".

Додамо, за даними Defense Express, дрони "Гербера" виготовляються з пінопласту та фанери. Вони можуть вироблятися у трьох варіантах: камікадзе, дрон радіоелектронної розвідки та хибна мета.

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Повітряна тривога Атака дронів
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