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Україна потребує більшої кількості F-16 для зміцнення ППО та бойових місій, - ISW

Понеділок 05 серпня 2024 03:42
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Україна потребує більшої кількості F-16 для зміцнення ППО та бойових місій, - ISW Фото: ЗСУ потребують більшої кількості F-16 для атак та ефективного захисту (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Повітряні сили ЗСУ потребують набагато більшої кількості винищувачів F-16 для розширення та зміцнення системи протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті нагадали, що 4 серпня офіційний Київ заявив про отримання Україною першої партії винищувачів F-16.

Втім, ідеться у звіті, отриманої кількості недостатньо для досягнення відчутного результату в захисті країни від повітряних атак або ефективної участі в бойових місіях.

На думку аналітиків, Україні знадобиться набагато більша кількість F-16, щоб інтегрувати літаки та розширити "парасольку" протиповітряної оборони.

"Крім того, для безпечнішого використання F-16 та усунення ризику їхнього ураження ворогом, Повітряним силам також слід регулярно знищувати системи протиповітряної оборони у російському тилу і на тимчасово окупованих територіях Україні за допомогою наданої Заходом далекобійної зброї", - йдеться у звіті ISW.

Винищувачі F-16 в Україні

Навесні 2023 року було створено авіаційну коаліцію з надання Україні літаків F-16. Її очолили Нідерланди, Данія та низка інших країн-партнерів.

В неділю, 4 серпня, президент Володимир Зеленський продемонстрував перші отримані Україною винищувачі. На них встановили найсучасніше обладнання.

За даними видання The Economist, Україна отримає 79 літаків F-16. З них 20 прибудуть до кінця цього року, решта - партіями впродовж 2025 року.

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