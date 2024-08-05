Около 1200 оккупантов и 69 артсистем. Потери РФ за сутки

За последние сутки с 4 на 5 августа, Россия потеряла на войне в Украине 1180 захватчиков и 31 боевую бронированную машину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.08.24 ориентировочно составили:
В Генштабе ВСУ также сообщили, что в связи с регулярным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь противника - средства ПВО, самолеты, БпЛА ОТР, крылатых ракет, автомобильной техники и специальной техники.
Общая цифра скорректирована, а потери за сутки подаются в обычном режиме.
Напомним, захватчики успешно продвигаются на трех направлениях в Донецкой области.
По данным ISW, Воздушные силы ВСУ нуждаются в гораздо большем количестве истребителей F-16 для усиления ПВО и результативных боевых миссий на линии фронта.
Минувшей ночью россияне снова атаковали Украину дронами типа "Шахед". В пригороде Харькова были слышны взрывы.
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