У Харкові пролунали вибухи, в районі міста фіксувалися ворожі безпілотники

В районі міста Харків пролунали вибухи після опівночі, 5 серпня. Перед тим фіксувався рух ударних безпілотників російських окупантів біля населеного пункту.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на " Суспільне Харків " та Telegram керівника Харківського гарнізону ЗСУ бригадного генерала юстиції Сергія "Марселя" Мельника.

Серію вибухів у Харкові було чути близько 00:06.

За кілька хвилин до того стало відомо, що над містом помічені дрони противника.

"Ворожі БПЛА в районі міста Харків. Не покидайте укриття", - розповів генерал.

Військовий також закликав місцевих жителів дотримуватися правил інформ-тиші.

"Нагадую, що знімати роботу наших захисників неба заборонено!" - наголосив він.

Нічна атака "Шахедів"

Раніше повідомлялося, що пізно ввечері у неділю російські окупанти запустили для чергової повітряної атаки по Україні ударні безпілотники. Ворожі БПЛА заходили у повітряний простір України як з півночі, так і з півдня.

Так, у низці областей України була оголошена повітряна тривога. Додамо, що у командуванні Повітряних сил ЗСУ повідомляли про часте маневрування ворожих цілей.