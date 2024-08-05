ua en ru
Пн, 05 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Харкові пролунали вибухи, в районі міста фіксувалися ворожі безпілотники

Харків, Понеділок 05 серпня 2024 00:15
UA EN RU
У Харкові пролунали вибухи, в районі міста фіксувалися ворожі безпілотники Фото: у Харкові було чути вибухи під час атаки "Шахедів" (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

В районі міста Харків пролунали вибухи після опівночі, 5 серпня. Перед тим фіксувався рух ударних безпілотників російських окупантів біля населеного пункту.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Харків" та Telegram керівника Харківського гарнізону ЗСУ бригадного генерала юстиції Сергія "Марселя" Мельника.

Серію вибухів у Харкові було чути близько 00:06.

За кілька хвилин до того стало відомо, що над містом помічені дрони противника.

"Ворожі БПЛА в районі міста Харків. Не покидайте укриття", - розповів генерал.

Військовий також закликав місцевих жителів дотримуватися правил інформ-тиші.

"Нагадую, що знімати роботу наших захисників неба заборонено!" - наголосив він.

Нічна атака "Шахедів"

Раніше повідомлялося, що пізно ввечері у неділю російські окупанти запустили для чергової повітряної атаки по Україні ударні безпілотники. Ворожі БПЛА заходили у повітряний простір України як з півночі, так і з півдня.

Так, у низці областей України була оголошена повітряна тривога. Додамо, що у командуванні Повітряних сил ЗСУ повідомляли про часте маневрування ворожих цілей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків Вибухи Атака дронів
NEWS
F-16 вже в Україні. Яке озброєння "засвітили" на українських винищувачах
F-16 вже в Україні. Яке озброєння "засвітили" на українських винищувачах
DAILY
Курсовий стрибок. Чому укріплюється гривня та що налякало Нацбанк на валютному ринку
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Курсовий стрибок. Чому укріплюється гривня та що налякало Нацбанк на валютному ринку