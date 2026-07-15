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Близький до Кремля Вучич у Києві не підтримав тиск на РФ, але пообіцяв допомогу

21:19 15.07.2026 Ср
2 хв
Сербія вкотре намагається балансувати між підтримкою України та зв'язками з Москвою
aimg Марія Науменко
Близький до Кремля Вучич у Києві не підтримав тиск на РФ, але пообіцяв допомогу Фото: президент Сербії Александр Вучич (Getty Images)
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Перший за понад десять років візит сербського президента до Києва завершився обіцянкою допомоги Україні, але без підтримки нових кроків проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Президент Сербії Александар Вучич прибув до Києва, де зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським і взяв участь у саміті "Південно-Східна Європа - Україна". Це його перший візит до української столиці за понад десять років.

Яку допомогу пообіцяла Сербія

Після саміту Вучич повідомив, що Сербія надасть Україні додаткову фінансову, медичну та енергетичну допомогу. Крім того, Белград готовий долучитися до відновлення одного з українських міст, назву якого поки не розголошують.

"Поки що ми не досягли значного прогресу, і ми зробимо все можливе, щоб досягти найкращих результатів для українського народу в цьому місті", - сказав Вучич.

Чому Сербія не підтримала декларацію

Водночас сербський президент підтвердив, що не підписав підсумкову декларацію саміту. Документ містить заклик до продовження політичної, військової, фінансової та безпекової підтримки України, а також до посилення тиску на Росію.

Попри це Вучич наголосив, що Сербія й надалі підтримуватиме прагнення України до вступу до Європейського Союзу.

"Україна, Молдова та всі інші завжди можуть розраховувати на підтримку Сербії", - заявив він.

З початку повномасштабної війни Белград надав Україні близько 60 млн євро нелетальної та гуманітарної допомоги. Москва також неодноразово звинувачувала Сербію в постачанні боєприпасів Україні через треті країни, однак Белград це заперечує.

Нагадаємо, наприкінці червня президент Сербії Александар Вучич, який вже понад рік стикається з масштабними антиурядовими протестами, заявив про намір найближчими тижнями піти у відставку та провести дострокові президентські й парламентські вибори.

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Російська Федерація Сербія Україна Підтримка України Вучич
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