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Близкий к Кремлю Вучич в Киеве не поддержал давление на РФ, но пообещал помощь

21:19 15.07.2026 Ср
2 мин
Сербия еще раз пытается балансировать между поддержкой Украины и связями с Москвой
aimg Мария Науменко
Близкий к Кремлю Вучич в Киеве не поддержал давление на РФ, но пообещал помощь Фото: президент Сербии Александр Вучич (Getty Images)
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Первый за десять лет визит сербского президента в Киев завершился обещанием помощи Украине, но без поддержки новых шагов против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Президент Сербии Александар Вучич прибыл в Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и принял участие в саммите "Юго-Восточная Европа – Украина". Это его первый визит в украинскую столицу более десяти лет.

Какую помощь пообещала Сербия

После саммита Вучич сообщил, что Сербия предоставит Украине дополнительную финансовую, медицинскую и энергетическую помощь. Кроме того, Белград готов приобщиться к восстановлению одного из украинских городов, название которого пока не разглашается.

"Пока мы не достигли значительного прогресса, и мы сделаем все возможное, чтобы достичь наилучших результатов для украинского народа в этом городе", - сказал Вучич.

Почему Сербия не поддержала декларацию

В то же время, сербский президент подтвердил, что не подписал итоговую декларацию саммита. Документ содержит призыв к продолжению политической, военной, финансовой и безопасности поддержки Украины, а также к усилению давления на Россию.

Несмотря на это, Вучич подчеркнул, что Сербия и в дальнейшем будет поддерживать стремление Украины к вступлению в Европейский Союз.

"Украина, Молдова и все остальные всегда могут рассчитывать на поддержку Сербии", – заявил он.

С начала полномасштабной войны Белград предоставил Украине около 60 млн. евро нелетальной и гуманитарной помощи. Москва также неоднократно обвиняла Сербию в поставках боеприпасов Украине через третьи страны, однако Белград это отрицает.

Напомним, в конце июня президент Сербии Александар Вучич, уже более года сталкивающийся с масштабными антиправительственными протестами,заявил о намерении в ближайшие недели уйти в отставку и провести досрочные президентские и парламентские выборы.

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