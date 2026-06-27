Президент Сербії за рік до кінця терміну заявив про відставку
Президент Сербії Александар Вучич заявив, що залишить свою посаду протягом найближчих тижнів, а в країні пройдуть дострокові вибори.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Деталі заяви Вучича
Про своє рішення сербський лідер оголосив 27 червня 2026 року під час виступу перед своїми прихильниками на проурядовому мітингу в Белграді.
"Я буду президентом лише кілька тижнів, а потім піду у відставку", - сказав Вучич.
Він також анонсував проведення дострокових президентських та парламентських виборів у країні.
Причини такого рішення наразі не уточнюються.
Попередні заяви Вучича та протести у Сербії
Нагадаємо, Александар Вучич уже неодноразово натякав на можливість дострокового складання повноважень. Наприкінці травня 2026 року під час свого візиту до Китаю він уперше публічно припустив, що Вучич може незабаром подати у відставку через наближення кінця його мандату.
На той момент у Белграді тривали багатотисячні акції протесту опозиції, проте сам сербський лідер назвав їх "порожніми".
Згодом, у першій половині червня, очільник держави уточнив свої політичні плани. В ефірі Радіо Белград чинний президент заявив, що Вучич зібрався у відставку заради посади прем'єр-міністра і розглядає можливість висунення своєї кандидатури на очолення уряду.
Він також підкреслив, що це рішення може бути реалізоване значно швидше, ніж очікувало суспільство.
Водночас у країні не вщухало внутрішнє напруження. Нещодавно у місті Нові-Сад спалахнули чергові вуличні протести з вимогою відставки Вучича.
Мітингарі вийшли на вулиці через катастрофу з обвалом навісу на залізничному вокзалі, що забрала життя 16 людей, та звинуватили владну Сербську прогресивну партію у системній корупції та неефективному управлінні.