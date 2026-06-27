Президент Сербії за рік до кінця терміну заявив про відставку

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Президент Сербії Александар Вучич заявив, що залишить свою посаду протягом найближчих тижнів, а в країні пройдуть дострокові вибори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Деталі заяви Вучича Про своє рішення сербський лідер оголосив 27 червня 2026 року під час виступу перед своїми прихильниками на проурядовому мітингу в Белграді. "Я буду президентом лише кілька тижнів, а потім піду у відставку", - сказав Вучич. Він також анонсував проведення дострокових президентських та парламентських виборів у країні. Причини такого рішення наразі не уточнюються.