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В ближайшие две недели ситуация с коронавирусом в Украине может измениться, - премьер

Новости » Коронавирус     23.03.2020 - 23:35
В ближайшие две недели ситуация с коронавирусом в Украине может измениться, - премьер
Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Україна)

За последние недели в Украину въехало почти 2 тысячи людей, которые вернулись со всего мира

В ближайшие две недели ситуация с распространением коронавируса COVID-19 в Украине может измениться. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV, передает корреспондент РБК-Украина.

Он отметил, что за последние недели в Украину въехало почти 2 тысячи человек, которые вернулись из Европы и со всего мира.

"Поэтому ближайшие две недели ситуация может меняться, но мы сегодня предпринимаем все меры для того, чтобы максимально ограничить", - заявил Шмыгаль.

Напомним, ранее Шмыгаль заявил, что в Украине пока что нет необходимости вводить чрезвычайное положение. Ввести чрезвычайное положение в Украине в связи с коронавирусом призвал министр здравоохранения Илья Емец.

РБК-Украина сообщало, что 23 марта на внеочередном заседании Кабинет министров объявил чрезвычайную ситуацию в трех областях - в Донецкой, Тернопольской и Черкасской. Позже чрезвычайную ситуацию объявили в Львовской области. В целом режим чрезвычайной ситуации введен уже в 10 областях.

Отметим, что в Украине по состоянию на 23 марта официально подтверждены 73 случая коронавируса. За минувшие сутки, 22 марта, количество инфицированных COVID-19 увеличилось на 26 человек.

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