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В найближчі два тижні ситуація із коронавірусом в Україні може змінитись, - прем’єр

Новини » Коронавірус     23.03.2020 - 23:35
В найближчі два тижні ситуація із коронавірусом в Україні може змінитись, - прем’єр
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

За останні тижні в Україну в’їхало майже 2 тисячі людей, які повернулися з усього світу

В найближчі два тижні ситуація із поширенням коронавірусу COVID-19 в Україні може змінитись. Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV, передає кореспондент РБК-Україна.

Він зазначив, що за останні тижні в Україну в’їхало майже 2 тисячі людей, які повернулися з Європи та з усього світу.

"Тому найближчі два тижні ситуація може змінюватись але ми сьогодні робимо всі заходи для того, щоб максимально це обмежити", - заявив Шмигаль.

Нагадаємо, раніше Шмигаль заявив, що в Україні поки що немає потреби вводити надзвичайний стан. Ввести надзвичайний стан в Україні у зв'язку з коронавірусом закликав міністр охорони здоров'я Ілля Ємець.

Також РБК-Україна повідомляло, що 23 березня на позачерговому засіданні Кабінет міністрів оголосив надзвичайну ситуацію у трьох областях - у Донецькій, Тернопільській та Черкаській. Згодом надзвичайну ситуацію оголосили у Львівській області. Загалом режим надзвичайної ситуаціїза проваджений вже в 10 областях.

Зазначимо, що в Україні станом на 23 березня офіційно підтверджені 73 випадки коронавірусу. За минулу добу, 22 березня, кількість інфікованих COVID-19 збільшилась на 26 осіб.

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