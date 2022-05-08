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В ближайшие дни ВСУ еще ближе придвинутся к границе РФ на Харьковском направлении, - Институт изучения войны

Фото: ВСУ в ближайшие дни выдвинутся к Белгородской области РФ (facebook.com/MinistryofDefence UA)
Автор: Наталия Гурковская

В результате контрнаступления ВСУ к северо-востоку от Харькова, украинские военные значительно прорвались вперед и, вероятно, в ближайшие дни или недели продвинутся к границе с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны.

Российские силы разрушили несколько мостов, чтобы замедлить движение украинской армии, и, возможно, проводят ограниченный отход к северо-востоку от Харькова.

"Украинские силы значительно продвигаются вокруг Харькова и, вероятно, в ближайшие дни выдвинутся к границе с Россией", - говорится в статье.

Авторы отмечают, что украинское контрнаступление демонстрирует многообещающие возможности и может создать условия для дальнейших наступательных операций на северо-востоке Харьковской области.

Кроме того, аналитики добавляют, что украинские силы успешно отражают продвижение России в сторону Барвенково, и российские силы, вероятно, отказались от попыток двигаться прямо на юго-восток в сторону Славянска.

Как сообщалось, российская армия уничтожила три автомобильных моста в населенных пунктах Циркуны и Русские Тишки Харьковской области, чтобы замедлить наступление ВСУ.

7 мая украинские военные установили контроль над еще одним селом - Циркуны. Оно находится в 17 километрах от Харькова.

Напомним, 6 мая ВСУ в ходе контрнаступления освободили несколько населенных пунктов Харьковской области. Контрнаступление украинских войск под Харьковом началось 5 мая. Противника удалось оттеснить от областного центра на 40 километров.

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