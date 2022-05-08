У найближчі дні ЗСУ ще ближче придвинуться до кордону РФ на Харківському напрямку, - Інститут вивчення війни

Російські сили зруйнували кілька мостів, щоб уповільнити рух української армії, і, можливо, проводять обмежений відхід на північний схід від Харкова.

"Українські сили значно просуваються навколо Харкова і, ймовірно, найближчими днями вирушать до кордону з Росією", - йдеться у статті.

Автори зазначають, що український контрнаступ демонструє перспективні можливості та може створити умови для подальших наступальних операцій на північному сході Харківської області.

Крім того, аналітики додають, що українські сили успішно відображають поступ Росії у бік Барвінкового, і російські сили, ймовірно, відмовилися від спроб рухатися прямо на південний схід у бік Слов'янська.