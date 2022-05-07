Войска РФ взорвали три автомобильных моста в Харьковской области, - Генштаб

Российская армия уничтожила три автомобильных моста в населенных пунктах Циркуны и Русские Тишки Харьковской области, чтобы замедлить наступление ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

На Полесском и Северском направлениях враг активных действий не совершал, ВСУ продолжают возводить инженерно-фортификационные сооружения для укрепления линии обороны. В Харьковской области российская армия продолжает артиллерийские обстрелы населенных пунктов, в районе Изюма ведет воздушную разведку с применением БпЛА.

На Донецком и Таврическом направлениях враг продолжает производить артиллерийские обстрелы вдоль линии столкновения и применяет оперативно-тактическую авиацию для нанесения ракетно-бомбовых ударов по позициям наших войск. В селе Ивано-Кепине Николаевской области подразделениями сил обороны был уничтожен склад с боеприпасами и до 20 единиц военной техники противника.

На территории Донецкой и Луганской областей украинскими военными за минувшие сутки отбиты восемь атак врага, уничтожены три танка, восемь артиллерийских систем, семь единиц боевой бронированной техники, один автомобиль и три специальных инженерных машины.