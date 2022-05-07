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ВСУ освободили еще одно село под Харьковом, - Генштаб

Новина українською →
Харьковская область , Суббота 07 мая 2022 18:36
ВСУ освободили еще одно село под Харьковом, - Генштаб Украинские военные (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Вооруженные силы Украины продолжают наступление в Харьковской области. Украинские военные установили контроль над еще одним населенным пунктом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб.

Сообщается, что в результате наступления ВСУ оккупанты потеряли контроль над населенным пунктом Циркуны.

Добавим, что село находится на берегах реки Харьков.

Также отметим, что село находится в 17 километрах от города Харьков.

ВСУ освободили еще одно село под Харьковом, - Генштаб

Напомним, что вчера, 6 мая, ВСУ освободили несколько населенных пунктов Харьковской области.

Также мы писали, что украинские военные под контроль вернули четыре села на окраинах Харькова.

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