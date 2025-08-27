ua en ru
Ср, 27 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Блискучі яблука й апельсини: чим їх покривають і що варто знати

Середа 27 серпня 2025 17:15
UA EN RU
Блискучі яблука й апельсини: чим їх покривають і що варто знати Фото: Фрукти і овочі в супермаркеті (freepik.com)
Автор: Тетяна Веремєєва

Українців закликають уважно читати маркування фруктів та овочів у магазинах і на ринках. Часто ці продукти покривають спеціальними восками, що є харчовими добавками та мають свої E-номери.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Держпродспоживслужбу.

Воски застосовують для збереження свіжості та товарного вигляду плодів, але деякі з них можуть викликати алергічні реакції. В Україні інформація про використані харчові добавки є обов’язковою і має бути вказана на маркуванні.

Які воски зустрічаються найчастіше

  • E901 - бджолиний віск: тваринного походження, застосовують для фруктів, горіхів, цукерок. Може викликати алергію.
  • E903 - карнаубський віск: з листя пальми, ним покривають цитрусові, яблука, груші, дині, манго.
  • E902 - канделільський віск: рідкісніший, походить із канделільського куща, використовують у кондитерці та іноді для фруктів.
  • E904 - шелак: отримують із лакових комах, застосовують для глазурування цитрусових, яблук, тропічних фруктів.
  • E914 - окиснений поліетиленовий віск: синтетичний, найчастіше для цитрусових і бананів.

Фахівці радять уважно вивчати маркування, аби розуміти, який саме віск нанесено на продукт, та обирати продукти свідомо.

Раніше РБК-Україна розповідало про шкоду ультраоброблених продуктів, які становлять більшу частину сучасного раціону та можуть спричиняти захворювання й скорочення тривалості життя. Експерти радять уважно читати етикетки й звертати увагу на "червоні прапорці" - довгі списки інгредієнтів, штучні підсолоджувачі, загусники, ароматизатори й гучні маркетингові заяви.

Також ми писали, що у новині йдеться про те, що звичайного миття фруктів і овочів водою недостатньо, адже вони можуть містити залишки "хімії". Експерти радять використовувати розчин соди, солі чи оцту, а також замочування або навіть коротке обдання окропом, щоб ефективніше позбутися нітратів та інших шкідливих речовин.

Читайте РБК-Україна в Google News
Фрукти
Новини
РФ атакувала об'єкти енергетики у шести областях: у Кабміні розповіли про наслідки
РФ атакувала об'єкти енергетики у шести областях: у Кабміні розповіли про наслідки
Аналітика
Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили
Роман Коткореспондент РБК-Україна Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили